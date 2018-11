Draco Rosa comparte en su álbum filosofía contra el dolor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Hay quienes le cantan al dolor y cómo se sufre. No Draco Rosa.



Para el cantautor puertorriqueño, el dolor es algo que siempre se supera, el anticipo de algo mejor. Y entonces surgió “Qué se joda el dolor”, una de las canciones del más reciente álbum de Rosa, que actualmente promueve en una gira de conciertos por Estados Unidos.



“Dicen que todos somos nada / pero yo, pero yo /tomo una copita de buen amor/una copita de buen amor /y que se joda el dolor”, dice la letra.



Rosa cree que vencer al dolor es siempre una decisión personal.



“Es convencernos de que estamos más allá, que vamos a salir y que esto es parte de algo mucho más bello que va a llegar a nosotros”, dijo recientemente a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Los Ángeles a propósito del álbum “Monte Sagrado”, lanzado en octubre.



“Y creo que el universo está a la espera de esta aceptación, espera que tú en tu peor momento puedas decir estoy bien, estoy súper agradecido porque pasan cosas mágicas, yo aún estoy parado con esta filosofía de vida”, añadió.



El exintegrante del grupo juvenil Menudo es consciente de que ha pasado por experiencias bastante difíciles. La más grave quizá fue el tener que enfrentar un cáncer que lo aquejó por siete años y que a mediados de este año dijo que había superado.



“El disco representa una celebración de vida, una mentalidad que no siempre está presente y cuando está, hay que aprovecharla”, dijo el cantante.



Draco Rosa se presenta el jueves en Nueva York, el sábado en Washington y el domingo en Boston. El 4 de diciembre llegará a Chicago y el 12 a Los Angeles. En enero continuará con sus presentaciones en Lake Buena Vista y Miami en Florida.



Rosa presentó el proyecto de “Monte sagrado” a Sony Music hace dos años, pero al estar en los escenarios cambió su idea de lo que podría hacer con temas más bailables como “2nite 2nite”.



“Me encontré con una energía inesperada, me encontré con unas ganas de ser un poco más juguetón en el estudio”, dijo. “Me fui al natural por ese camino, claro que siempre con el riesgo de que a la hora de entregar el disco no fuera el disco que se pensaba”.



“Monte sagrado”, el tema rockero con toques psicodélicos que da título al disco, surgió por su experiencia en su Hacienda Horizonte junto a los cerros de Puerto Rico, entre el mar Caribe y el Atlántico, donde el galardonado con dos Latin Grammy, al mejor álbum por “Vida” (2013) y mejor álbum de rock por “Teatro” (2009), tiene su estudio de grabación.



Ahora está listo para disfrutar de esta nueva etapa en su vida y su carrera con su concierto del próximo año en el festival Vive Latino que, tras surgir como un espacio alternativo para el rock latinoamericano, llega a sus primeras dos décadas de trayectoria.



“Le da mucho color a mi alma el tema de estar en ese festival”, dijo. “Para mí es un momento glorioso, son 20 años del Vive Latino y nos estamos juntando ahí para hacer historia ... va a ser un día de sanación y de buena energía”.