Si tu hijo nace en España, ¿es hondureño o español?

La niña o el niño nacido en España y con ambos padres hondureños no adquiere la nacionalidad española y conserva la de sus progenitores, es decir, la hondureña.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- España se ha convertido en los últimos años en un país receptor de hondureños. La mayoría, según estimaciones, se quedan de forma irregular y con el tiempo regularizan su estatus migratorio.



Este movimiento migratorio provoca una creciente generación de niñas y niños nacidos en España de padres hondureños, lo que genera un poco de confusión sobre su nacionalidad: ¿son hondureños o españoles?



Por eso conviene aclarar de entrada: La niña o el niño nacido en España y con ambos padres hondureños no adquiere la nacionalidad española y conserva la de sus progenitores, es decir, la hondureña.

¿Por qué? Sucede que en España la nacionalidad de origen se adquiere por el “derecho de sangre” (Ius sanguinis, en su expresión en latín), un principio por el cual una persona obtiene la nacionalidad de sus ascendientes por su filiación (biológica o adoptiva) aunque el lugar de nacimiento sea otro país. En simples palabras, los padres transmiten la nacionalidad a sus hijos.

Parte de la confusión se genera porque en otros países, como en Estados Unidos, impera el “derecho al suelo” o Ius solis, en terminología latín. Bajo este precepto, el menor adquiere la nacionalidad de ese país por el simple hecho de nacer dentro de su territorio.



No obstante, el Código Civil de España, en el artículo 17, recoge el criterio del “derecho de sangre” de forma muy clara: “Son españoles de origen: a) Los nacidos de padre o madre españoles”.



Los hondureños transmiten la nacionalidad a sus hijos



No obstante, la legislación permite una excepción en el siguiente apartado, el inciso b): “Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consultar acreditado en España”.



Probablemente, la comunidad hondureña se pregunte por qué los hijos de otros latinos en España sí adquieren dicha nacionalidad. El inciso "C" del mismo artículo reconoce el “derecho al suelo” en el caso de “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”.

España establece esta presunción de nacionalidad para que no existan menores carentes de nacionalidad, ya que en los países de sus padres no se les otorga ese derecho. El caso anterior es lo que sucede con los peruanos o los argentinos.





Padrón 2018 España residen unos 75,000 hondureños. Tres de cada cuatro son mujeres.

Sin embargo, no aplica este criterio cuando la legislación de un país sí otorga a los menores la nacionalidad de origen por transferencia de sus progenitores. Por ejemplo, en Honduras, cuya Constitución de la República establece en el artículo 23 que son hondureños por nacimiento “los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos” y “los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureños por nacimiento”.



Progenitores de distinta nacionalidad

La ley española deja claro que si al menos uno de los progenitores es español, el menor adquiere esa nacionalidad.



En el 2015 se registraron 1,000 nacimientos en los que la madre era hondureña, según un estudio del 2015 de nacimientos por nacionalidad de la madre y el padre. En la mayoría de los casos el padre del niño era español, por lo que tienen el derecho a la nacionalidad española vía paterna.



En segundo lugar de estos alumbramientos están aquellos que tenían un padre hondureño. Es decir, este grupo de menores tiene la nacionalidad de Honduras porque ambos progenitores tienen nacionalidad hondureña.



En la tabla puedes explorar la cantidad de nacimientos ocurridos en España en los que la madre era hondureña y filtrar por la nacionalidad del padre. Hay un gran número de casos donde no consta la nacionalidad del papá.





En los casos vistos desde la nacionalidad del padre, los hondureños suelen tener hijos con mujeres de su misma nacionalidad. Aunque en segundo lugar están los nacimientos de padre hondureño con madre española. Estos últimos niños adquieren la nacionalidad de España vía materna.Según el padrón del 2018, en España residen unos 75,000 hondureños. Tres de cada cuatro son mujeres.

La nacionalidad por residencia

Para los nacidos en España de padres hondureños queda la opción de solicitar la nacionalidad por residencia. El artículo 22 del Código Civil de España da la ventaja que aquellas personas nacidas en territorio español es suficiente demostrar un año de residencia continuada para aplicar.



Para el menor de 14 años, el procedimiento lo debe hacer un representante legal en las oficinas de Registro Civil y se debe pagar una tasa de 101 euros.