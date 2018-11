Intensa jornada de Europa League para definir los clasificados a dieciseisavos de final

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este jueves se juega la quinta jornada de la Europa League, que tendrá duelos muy importantes que podrían definir los clasificados a los dieciseisavos de final del torneo continental.



El Celtic, del catracho Emilio Izaguirre, busca un lugar en dieciseisavos al enfrentarse contra el Rosemborg. Los Hoops tendrán que vencer a un equipo noruego que ya no tiene posibilidades de clasificar y esperar el partido del Red Bull Leipzig, que tiene los mismos puntos que los celtas y que jugará contra el líder de grupo, Red Bull Salzburg, en el clásico de la franquicia.



Por otra parte, el Arsenal, de Unai Emery, líder del grupo E, busca asegurar su pase a la siguiente ronda al enfrentarse al Vorskla ucraniano, una victoria para los londinenses, les daría el boleto a la siguiente fase.



El Milan, por su parte, tendrá que vencer a un débil Dudelange (Luxemburgo), si quiere mantenerse con vida en la Europa League. Los Rossoneri, dirigidos por el exjugador Genaro Gatusso, se encuentran ubicados en la segunda posición del grupo F con siete puntos, a un punto del líder Betis de España, que se enfrentará al Olympiacos de Grecia que tiene las mismas unidades que Milan.



Sevilla, líder sorpresivo de la Liga Española, no la tendrá nada fácil en su visita a tierras belgas para enfrentarse al Standard Lieja. Los Blanquirrojos, asegurarían su pase a dieciseisavos de final con una victoria, mientras que una derrota los pondría al margen, ya que el Lieja los empataría a nueve puntos en el grupo J.



Por último, el Chelsea de Mauricio Sarri, recibirá al PAOK de Grecia, en un partido de puro tramite para los Blues que ya están del otro lado, y sólo buscando cerrar cómo líder invicto del grupo L de la Europa League.



Partidos más importantes de este jueves 29 de noviembre (Hora de Honduras):

Anderlecht Vs Spartak Trnava - 11:55 am

Rosenborg Vs Celtic - 11:55 am

Qarabag Vs porting Lisboa - 11:55 am

Leverkusen Vs Ludogorets - 11:55 am

Milan Vs Dudelange - 11:55 am

Vorskla Vs Arsenal - 11:55 am

Fenerbache Vs Dinamo Zagreb - 11:55 am

Red Bull Salzburg Vs Red Bull Leipzig - 11:55 am

Betis Vs Olympiacos - 11:55 am

Zenit Vs Copenhague - 11:55 am

Chelsea Vs PAOK - 02:00 pm

Eintracht Frankfurt Vs Olympique Marsella - 02:00 pm

Rangers Vs Villareal - 02:00 pm

Standard Lieja Vs Sevilla - 02:00 pm