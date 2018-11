Propietario de restaurante mexicano emplea a cinco hondureños que participaban en caravana migrante

Redacción

BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.- El dueño de un restaurante mexicano acudió al albergue Benito Juárez para reclutar a varios migrantes centroamericanos que participan en la caravana.



Además de trabajo, Rubén Torres, dueño del comedor, les da comida y techo a los caminantes, quienes partieron desde Honduras y otros países del Triángulo Norte con la intención de llegar a Estados Unidos.

“Estoy muy contento de mi decisión que tomé, de traerlos a trabajar conmigo. Han salido muy excelentes trabajadores, y hago la invitación a ciertas personas, empresarios, restauranteros a que hagan lo mismo”, manifestó Torres.



Al preguntarle los qué lo motivaba a reclutar a los migrantes, el empleador respondió: “Provengo de una familia humilde, yo soy del estado de Guerrero, de un pueblo que se llama El Km 30, crecí entre carencias, yo trabajé a la edad de 12 años lavando platos y siempre decía a mi o a mis compañeros que un día iba a tener mi propio restaurante”.



Entre las persona que don Rubén contrató están cinco hondureños, quienes partieron desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula el 13 de octubre hacia Estados Unidos.



Uno de los beneficiarios, identificado como Javier Casco, le dijo a Noticieros Televisa: "Le doy gracias a Dios y a algunas personas que me han apoyado y que no me dejaron fracasar y que no busqué los malos caminos. Me dediqué a estudiar, trabajando y estudiando, vendiendo mangos en las carreteras para darme el estudio”.

