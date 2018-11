Ariana Grande tendrá serie documental en YouTube

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande le dará a sus fans acceso total a su vida musical a través de una serie documental en YouTube.



El servicio de streaming anunció que Grande será retratada en "Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries". La serie de cuatro partes será estrenada el jueves en el canal de YouTube de la intérprete de "No Tears Left to Cry".



La serie muestra la realización del más reciente álbum de Grande, "Sweetener", el cual debutó en el primer puesto de la lista Top 200 de Billboard en agosto. El documental también mostrará nuevas imágenes de la gira Dangerous Woman, la cual fue suspendida por un ataque terrorista con explosivos en el que murieron 22 personas y más de 500 resultaron heridas en la Manchester Arena en mayo de 2017.



Partes del concierto de Grande, One Love Manchester, que ayudó a recaudar fondos para las vítimas de las explosiones también serán incluidas en el documental.