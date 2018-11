Histeria conversiva afectaría a jóvenes en La Mosquitia, según autoridades de Salud

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de Salud calificaron el miércoles los casos de personas afectadas por un raro mal llamado “grisi siknis” en La Mosquitia de Honduras como histeria conversiva.

EL HERALDO conoció que al menos 50 personas en la comunidad postergada de Krausirpe, ubicada en el municipio de Wampusirpi, son afectadas por el trastorno psicológico que les cambia su conducta.

Las personas sufren miedo, ansiedad, ira, alucinaciones, dolor de cabeza, mareos y náuseas, reaccionan violentamente con la gente que tienen a su alrededor.

“No los tenemos registrados porque normalmente los manejamos como algunas histerias conversivas, se les dan ansiolíticos, sedantes y se restablecen, pero no es frecuente”, expresó la directora de la Región Sanitaria de Gracias a Dios, Maritza Bordas.

Agregó que de momento no han recibido ningún reporte de esas personas afectadas. A su vez, dijo que la frecuencia de esa situación es muy baja, entre uno o tres casos al año.

“Ese tipo de situaciones se presentan por las creencias culturales que se han dado, pero no han sido en todos los lugares, sino que esporádicamente aparece uno pero nunca lo consideramos como un trastorno porque la mayor parte de la gente lo trata con medicina natural y tradicional, con hierbas”, afirmó Bordas.

Las personas afectadas son atendidas por curanderos de la comunidad, ya que atribuyen esa situación a posesiones demoniacas. La enfermedad también es conocida como “locura de la selva” y afecta más a las mujeres.

No obstante, en Krausirpe la mayoría de afectados son hombres en edades comprendidas entre 19 y 30 años.

Manifestó que cuando se dan esos casos el personal de la Región Sanitaria de Gracias a Dios actúa así: “se maneja más que todo en la parte a domicilio sino piden apoyo a la parte espiritual, nosotros si necesitan la parte científica apoyamos, pero eso no es frecuente”. Añadió que en todo el departamento no hay psiquiatras ni neurólogos, ya que esas especialidades no tienen el privilegio de tenerlas.

Médicos especialistas en psiquiatría y neurología consideran que es necesario que las personas que sufren por ese mal sean evaluadas clínicamente.