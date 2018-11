Mateo, el hijo de Messi, baila "Sexy and I Know It" y enamora a los cibernautas

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Mateo, el hijo de Lionel Messi, se robó el protagonismo en Instagram al bailar con una pijama de Mostruos S.A. la famosa canción "Sexy and I Know It" de LMFAO.



El pequeño, que está frente al televisor, se mueve con gran agilidad y un toque de locura cuando la música empieza a sonar. El bailarín apenas tiene tres años.



El final de la grabación es lo máximo para los cibernautas: termina abrazando a su hermano Thiago.



No es la primera vez que Mateo da de qué hablar en redes sociales. Incluso su padre, el 10 del FC Barcelona, ya ha dicho que él es todo un terremoto.



No cabe duda que tiene gran carisma y sus ocurrencias rápidamente se viralizan.

