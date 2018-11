La petición del Boca tras el "vení a jugar" del presidente del River   

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Después que Rodolfo D'Onofrio, presidente del River, desafió este miércoles a Daniel Angelici, su par del Boca, diciéndole "dejá de presentar carillas (folios) y vení a jugar", el club ribera emitió un comunicado para decirle a sus hinchas que eviten las "confrontaciones".



El mensaje de D'Onofrio es para que Angelici deje de pedir los puntos del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, que fue suspendido por violentos incidentes.



Ambos clubes están pendientes de un fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol en Asunción, después de las agresiones que sufrieron los fubolistas 'xeneizes' cuando llegaron al estadio riverplatense Monumental.



La Conmebol decidió el martes que la revancha se debe jugar fuera de Argentina, en un país a designar, el próximo 8 ó 9 de diciembre, porque las condiciones de seguridad no están dadas. El partido de ida finalizó 2-2 en el estadio La Bombonera.



A continuación el comunicado completo:

"Boca Juniors realizó ayer -el martes- en sede de la Conmebol una ampliación de su presentación, en donde se describe la situación de extrema gravedad sufrida el pasado 24 de noviembre de 2018, junto con una importante cantidad de documentos fílmicos que constatan que se recibieron agresiones en las inmediaciones del estadio Monumental.



Es importante dejar en claro que Boca fue a jugar el partido de vuelta de la Copa Libertadores, pero no pudo hacerlo debido a un brutal ataque al micro del plantel. Las víctimas de esta agresión fueron los jugadores y cuerpo técnico que se encontraban en el ómnibus de la delegación al momento que fue atacado cobardemente con piedras, proyectiles y gases.



Asimismo, por estas horas, el principal objetivo de Boca Juniors es que se cumpla debidamente con el reglamento de la competencia, conocido por todos los clubes que disputan la Copa Libertadores de América. En especial, en los términos del Art. 8, incisos 1 y 2; Art. 13.2 incisos b), e) y f); y Art. 18 inciso I) del Reglamento Disciplinario de Conmebol, considerando la gravedad de las conductas y el carácter de reincidente del club organizador del evento.



Por último, la Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors hace un llamado a todos sus socios e hinchas para evitar las confrontaciones y no responder a las provocaciones que pretenden desviar el foco del reclamo de nuestro club".