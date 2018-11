Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica el jueves 29 de noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias, barrios, aldeas y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 29 de noviembre debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas MFL-L241, MOR-L396, PGR-L318, YOR-L399 y BER-L281, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:

De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Tiloarque

Lomas de Tiloarque

Colonia Marbella

Colonia Nueva Esperanza y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula, Cortés

Colonia El Roble

Colonia Buenos Aires

Colonia Los Castaños

Villas del Campo

Iglesia Ebenezer

Residencial Los Molinos



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Rita, Yoro

Colonia Jerusalén

Colonia Guapinoles

Colonia Ebenezer

Aldea El Roque

Aldea Las Brisas

El Jute

Aldea El Limón

Los Arrozales

Aldea El Portillo

Aldea Oloman

Aldea Camalote

Aldea Las Acasias

Aldea Los Prieto

Aldea El Sumbido

Aldea Laureles

Aldea Plan Grande

Aldea San Alejo

El Negrito

Colonia Gonzalo

Aldea Honduritas

Aldea Pata de Gallina

Aldea Terrero Negro

Aldea Casiano

Aldea Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso, Yoro

El Barrio

Colonia Castillo

Barrio San José

Colonia Emanuel

Colonia Esperanza de Jesús

Colonia 19 de Julio

Colonia Los Laureles

Colonia Buenos Amigos

Colonia Corocolito

Colonia 12 de Junio

Colonia Juan Carías

Colonia Juventud Barahona

Colonia Primero de Marzo

Colonia Corocol 1, 2 y 3

Colonia Covitral

Colonia Paredes

Colonia La Española

Colonia La Libertad

Colonia Berlín

Colonia Ebenezer

Colonia 3 de Abril

Colonia Juan Ramón Morales

Colonia Las Golondrinas

Colonia La Pimientera

Colonia Flores de Mayo.