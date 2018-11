El "rey del cachopo", sospechoso de matar a hondureña en España, solicita ser cocinero en la cárcel Soto del Real

MADRID, ESPAÑA.- César Román Viruete, señalado como el principal sospechoso de matar y desmembrar a la hondureña Heidi Paz Bulnes, de 25 años de edad, pidió ser un cocinero de la cárcel de Soto del Real, prisión en la que está actualmente recluido, según publica el diario ABC.



El acusado, conocido popularmente como el "rey del cachopo", quiere ser remunerado por trabajar preparando los menús que se suministran a diario a los privados de libertad.



Estar al mando de esa cocina no es cualquier puesto. Desde ahí sale la comida para alimentar a más de mil de presos cada día, un trabajo que además es bien pagado.



Fuentes penitenciarias explicaron que su actitud sorprende porque no es habitual que un interno sea tan "decidido, limpio y desenvuelto", aunque también manifestaron que no es tan raro porque ya había sido detenido ocho veces por la Policía Nacional y una novena por la Guardia Civil de España.

Hasta el momento, en la cárcel Soto del Real, el "rey del cachopo" no ha tenido problemas con otros reclusos y su celda siempre está reluciente.



Dado a su mediático caso, en la cárcel velan constantemente por su seguridad. Las autoridades le aplicaron el artículo 75.1, que supone algunas limitaciones de movimientos.



El "rey del cachopo" fue detenido en Zaragoza acusado de matar y descuartizar a su novia hondureña Heidi Paz Bulnes.

Hasta ahora las tres pruebas que podrían incriminarlo son: unas llaves, una llamada desde su celular y el testimonio de un taxista que lo llevó con la maleta en la que presuntamente hallaron el cuerpo de la víctima.