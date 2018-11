Miguel Herrera ve a una América más fuerte en la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En los últimos dos años, los deseos de América para alcanzar la 13er corona en su historia quedé sepultado en la ronda de semifinales, pero su entrenador Miguel Herrera dijo el miércoles que esta ocasión ve a un mejor equipo y con lo necesario para proclamarse campeones.



En la segunda etapa del "Piojo" Herrera como entrenador de las Águilas, el equipo fue eliminado en las últimas dos semifinales, primero por Santos y luego ante Tigres.



"No estamos más cerca ni más lejos", dijo Herrera en una rueda de prensa. "Tengo una gran banca. Siempre tengo que dejar fuera a cuatro buenos jugadores. Esa es una gran competencia. Tenemos las armas y la planta para lograr el objetivo de ser campeón, ahora hay que hacerlo".



Las Águilas abren la liguilla con la etiqueta de favoritos porque son el segundo mejor equipo en la temporada regular y no pierden desde la fecha.



Además, los azulcremas mejoran el ataque y la segunda mejor defensiva.



"Mi idea es ser campeón, no hay otra mentalidad en la cabeza, los jugadores también tienen esa idea, pero hay siete equipos que se han convertido en el mismo", la estrategia, el que se coronó con las Águilas en el Clausura 2013 pero después de eso no Ha vuelto a pelear un campeonato. "Esperemos ver una versión de Miguel Herrera ganadora, que aspira a llegar a la final y ganarla, he ganado experiencia en liguillas y si las ganas son sólo un tipo con éxito, los blasones se ganan con títulos".



Aunque América tiene la mejor ofensiva con 33 goles, su mejor anotador fue el veterano Oribe Peralta con cinco tantos, muy lejos de los 14 del líder anotador, André-Pierre Gignac (Tigres).



"Me gustaría". "Me parece que estamos bien sólidos y fuertes, pero sobre todo equilibrados, al ser la mejor delantera y la segunda mejor defensa quiere decir que tenemos un equipo que sabe cómo jugar".



Para obtener el ansioso título que se convertirá en el equipo, más allá del país, la América antes de la cuenta de Toluca en su serie de primera ronda.



"Es un rival difícil con un gran plantel, es un equipo importante y que ha ganado muchos títulos. Si queremos que la serie sea un favor de América hay que trabajar el partido y ser contundentes", añadió Herrera, quien en el 2013 le dio al América el undécimo cetro de su historia.



Las Águilas se coronaron una vez más en el Apertura 2014 para lograr la 12da corona en su historia y desde entonces más cerca del estado de salir campeones fue durante un año, cuando perdimos la final del Apertura 2016 ante Tigres.



Herrera, quien fue en América para dirigir a la selección nacional en el Mundial de Brasil 2014, sabe que una prematura podría agotar la paciencia de los dirigentes.



"Es obvio que te puedes topar con un mejor equipo en la liguilla pero desde que llegaste aquí dije que la exigencia es ser campeón", agregó Herrera. "En la América siempre estamos con la constante observación, hay una semana en la que no jugamos bien y la directiva no está contenta".