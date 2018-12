Shantal Munguía: Me estoy conociendo con alguien, estamos viendo qué sucede

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Shantal Munguía, periodista hondureña, se ha convertido en toda una personalidad de la televisión catracha. Su andar roba miradas y ahuyenta a otros. Ser extrovertida hace que donde vaya acapare la atención. En EL HERALDO no fue la excepción.

Munguía, de 34 años de edad, se define como una mujer transgénero, orientación sexual que por sí sola genera dudas y mucha curiosidad en la sociedad hondureña.

¿Tiene novio? ¿Se cortó su órgano masculino? ¿Cuándo fue su primera vez? ¿Quién le da dinero a Shantal?

Son interrogantes que muchos quieren saber, pero que pocos se atreven a hacer. Es por ello que Arduín Gamaliel Munguía, nombre de pila de la periodista, visitó la sala de redacción de EL HERALDO para confesarse en una plática larga y tendida. No exageramos.

¿Por qué el nombre Shantal?

Lo elegí de acuerdo a la primera mujer transexual en Honduras, una doctora olanchana. Me gustó ese nombre.

Quiero aclarar que no fue por las actrices mexicanas, nada que ver, lo elegí por ella.

¿Te has realizado alguna cirugía estética?

Sí. En las bubis y me hice un retoque en la nariz. Los procedimientos me los realicé en Guatemala porque aquí en Honduras es inaccesible una cirugía estética, es muy cara, además lo que yo quería no me lo podían hacer aquí, dijo entre risas mientras hablaba del tamaño de sus bubis.

¿Cuánto gastó en ambas cirugías estéticas?

4,000 mil dólares por ambas operaciones.

¿Tienes planeado hacerte más cirugías?

Tengo pensado realizarme otro retoque, me quiero hacer la feminización facial -suavizar los rasgos del rostro-, es una de las que tengo planeado para ahora en diciembre (2018).

¿Por qué te realizas estas cirugías estéticas?

No se trata de ser adicta a las cirugías, es por verte y sentirte bien contigo misma, sentir que encajas, no en la sociedad, sino sentirme mujer, más mujer de lo que me siento. Mi cuerpo más definido, mi rostro diferente.

¿Cómo manejas el bullying?

Eso siempre sucede. Siempre hay uno que otro tonto que quiere burlarse de mí, pero ahora he visto un cambio bastante grande de aceptación, a través de acceso que he tenido a los medios de comunicación.

Mucha gente me ve en la calle y me saluda, recibo más que todo admiración que mal trato o insultos.

¿A qué edad fue tu primera relación sexual?

Fue a los 17 y con un hombre. Me sentí incómoda y me dolió. Para ese tiempo tenía toda la información de cómo protegerme en la intimidad. Estaba temblando, fue una experiencia no bonita sinceramente. Fue algo que lo hice porque se dio.

¿Tienes novio?

¿Tienes novio?

Me estoy conociendo con alguien, estamos viendo qué sucede.

Yo quiero una relación estable, comprometerme quizá algún día, no quiero ser la otra, la amante, la que cumpla una fantasía sexual de alguien, sin embargo, te puedo decir que sí he sido la amante y es algo feo, nadie lo quiere, pero si se da la oportunidad tampoco hay que desaprovecharla.

A veces la sociedad tiene estigmas y hacer pública una relación no sería algo saludable. No quiero que le hagan bullying, pero sí te puedo decir que todo dependerá del tipo de persona que sea".

¿Estás enamorada de esa persona?

Si hay un momento donde llega alguien en tu vida y te remueve todo esa parte de sentimientos, aunque yo era de esas personas que decía 'no me quiero casar, no quiero tener novio, solo quiero divertirme con lo que encuentre', pero hay un momento donde llega alguien que sí, se te mete ahí, por el corazoncito.

¿Harías una gran boda?

No, a mí me gustan las cosas íntimas, prefiero compartir las cosas entre tú y yo, no que todo el mundo tenga que saberlo. Qué le importa a los demás, lo que importa es que él esté conmigo y yo con él y eso es todo.

¿Cómo es tu novio?

Hay muchas personas que me escriben y me dicen que soy gustosa y que solo los hombres musculosos me gustan .

Para mí el físico de un hombre no es algo muy importante, para nada, yo quiero y pienso que en algún momento alguien va a compartir la vida conmigo, va a ser alguien que me respete y valore, que quiera luchar y salir adelante conmigo.

No busco alguien mantenido, pero tampoco busco alguien millonario.

¿Cuántos novios has tenido?

Solo he tenido un novio formal en mi vida, era una adolescente cuando estuve con esa persona por varios años. Era una persona problemática, una relación tóxica, muy fea, por lo que decidí alejarme y tomar mi camino por otro rumbo.

¿Eres activo, pasivo o ambos?

Ambos. (Dijo entre risas).

¿Hace cuánto estabas soltera?

Hace cuatro años que no tengo una pareja formal, pero sí salía con personas y tenía mis encuentros.

Hasta ahora encontré a alguien que me puso quieta, no puedo negar que me ha robado el corazón por su forma de ser y su trato. Hay planes para el futuro, a ver qué sucede, yo solo vivo mi presente.

¿Te has realizado el cambio de sexo?

No.

¿Piensas hacértelo?

No, me siento súper bien así, todavía no se me ha metido la loquera, porque a veces uno cambia de opinión y dice ahora sí, me quiero quitar todo.

Pienso que es un proceso que hay muchas que lo hacen y luego se arrepientes. Yo estoy bien, cómoda, he hecho algunos cambios en mi cuerpo, pero no quiero llegar a eso tan drástico.

¿Quieres ser madre?

Sí, claro que sí. Lo tengo pensado en un futuro. Quisiera tener una pareja, un niño y una niña.

¿Económicamente quiénes te han apoyado?

Mi mamá, varias personas y mi futuro esposo (risas). Personas que he conocido y salido con ellos y siempre me dan regalitos.

¿Cómo ves la participación de Miss Ángela Ponce en el Miss Universo?

Creo que ha hecho un buen papel. Si el Miss Universo le permitió participar y si eso es un agente de cambio en la mentalidad de las personas, eso es muy bueno.

¿Qué personalidad femenina hondureña admiras?

Siempre me ha gustado la trayectoria de Neida Sandoval, una mujer que se ha destacado en el ámbito internacional, además, Ana Muñoz, es guapa y muy preparada, la admiro por su forma de ser y expresarse.

¿Qué personalidad masculina hondureña admiras?

German Henry del Cid, lo admiro.

¿Qué presentador hondureño te parece atractivo?

Juan Carlos Pineda Chacón, es intelectual y atractivo.

Niñez complicada

¿Cómo fue la infancia de Shantal?

¿Cómo fue la infancia de Shantal?

"Mi infancia no fue muy alegre, pero sí hubo cosas bonitas, más que todo era cuando venía identificándome (preferencia sexual).



"Mi infancia no fue muy alegre, pero sí hubo cosas bonitas, más que todo era cuando venía identificándome (preferencia sexual).

Desde que tengo uso de razón siempre supe que era muy diferente a los demás, no me identificaba como la sociedad te dicta que tenía que ser niño y tenían que gustarme los carros. Lo mío era todo lo contrario, me gustaba jugar con cosas de niñas y con niñas.

¿A qué edad te diste cuenta que eras diferente?

"Desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, a mí se me notaba de cierta forma esto por mi forma de ser y expresarme, era diferente; lo notaban y debido a eso sufrí de bullying en la escuela y colegio, por parte de personas que miraban que yo era diferente, que no era como todos los niños supuestamente normales.

No me gustaba jugar fútbol, y eso me hacía diferente, a mí me gustaba jugar "jackes" y capeador (juego de quemados), eran los más divertidos. No jugaba con barbies porque no me gustaban mucho las muñecas, pero sí jugar con las niñas.

Me gustaba maquillarme, colocarme la ropa y zapatos de mis tías, amaba modelar y verme en el espejo".

Su rostro y voz recuperaron destellos de alegría al narrar esa etapa de su vida.

¿Cómo reaccionaban tus padres al conocer tu orientación sexual?

Para mis padres fue algo muy duro, todo fue cuando tenía 16 años. Yo no sé los confesé, se dieron cuenta por parte de otras personas ajenas a mí y así me preguntaron.

Mi mamá me confrontó y entonces le dije que yo no me identificaba como un niño, que yo era algo diferente. Desde los cinco años ya sabía que era una niña y no un niño.

¿Tus padres te apoyaron al enterarse?

Mi madre al enterarse se molestó conmigo, lloró. Fue algo muy feo. En el caso de mi papá sí fue algo muy fuerte, porque él es un hombre muy machista, un hombre que las mujeres son como lo mejor para él.

Me tuve que ir de mi casa, lamentablemente, porque él no me aceptó tal y como soy. Hubo golpes por parte de mi padre.

¿Quién te apoyó cuando te fuiste de casa?

Me fui para donde unas amigas que conocía de la comunidad LGBTI (lésbico, gay, bisexual, trangénero e intersexual), con ellas tuve refugio, me identifiqué y supe lo que me gustaba. Ahí comenzó el proceso de transición.

Fue entonces cuando comencé el proceso hormonal, a los 17 años. Fui con un doctor quien me indicó el tipo de hormonas que tenía que inyectarme y cuál era la que iba de acuerdo a mi organismo, la que realizaría los cambios que yo buscaba.

¿Cuéntanos sobre el proceso?

Es un proceso muy lento, cuesta bastante ver los cambios. En mi caso los percibí a los seis meses de iniciado el procedimiento. El tratamiento no es tan caro, es algo accesible, pero es algo que no puedes dejar. Cada inyección cuesta al menos 200 lempiras, una que se coloca cada mes.

¿Qué esperas en tu carrera profesional?

Seguir preparándome y luchando. Seguir en los medios de comunicación y otro sueño es dar clases en una universidad.