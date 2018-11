EN VIVO: Atlético de Madrid vence 1 - 0 al Mónaco

MADRID, ESPAÑA.- Atlético de Madrid recibe este miércoles al Mónaco en el Wanda Metropolitano (11:55 am, Hora de Honduras) en busca de una victoria que le garantice el pase a los octavos de final de la Champions League.



El equipo rojiblanco marcha en la segunda posición del grupo A empatado a 9 puntos con el líder, el Borussia Dortmund, mientras que por detrás se sitúan el Brujas belga (4 puntos) y el Mónaco (1 punto).



Una victoria daría tranquilidad al Atlético, que también podría asegurarse el pasaporte a la siguiente fase si el Brujas pierde o empata ante el Dortmund en el otro partido de la llave.



El equipo del Cholo Simeone llega a este encuentro tras fallar el sábado en su asalto al liderato de la Liga Española, al no poder pasar del empate 1-1 con el Barcelona, pero confiado en su fortaleza en casa.



De los 28 encuentros europeos que ha disputado el Atlético de Madrid en su estadio desde que el Cholo se hizo cargo del equipo en el invierno de 2011, sólo ha perdido dos y ganado 21.



El Atlético seguirá sin poder contar para este encuentro con las sensibles bajas de los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, al igual que Juanfran Torres.



Diego Costa, que sufrió molestias en un pie y tuvo que ser sustituido en el partido contra el Barcelona el sábado, no se entrenó el martes y podría dejar su lugar al croata Nikola Kalinic para acompañar al francés Antoine Griezmann.



El Tigre vuelve a casa

"Siempre es bueno volver al estadio del Atlético", dijo Radamel Falcao el martes en rueda de prensa, afirmando que "reencontrarme con la gente del club me da mucha emoción".



El Tigre, que pasó dos temporadas en el Atlético de Madrid (2011 a 2013) cuando todavía jugaba en el Vicente Calderón, fue el autor del gol del Mónaco el pasado fin de semana en la victoria sobre el Caen 1-0 en la Liga Francesa, con el que se cortó una racha de 16 partidos oficiales sin ganar, que espera continuar el miércoles.



"Tenemos un partido importante mañana para el Mónaco, seguir por esta senda de la victoria que logramos el fin de semana pasado y tener un resultado positivo aquí sería bueno para la confianza", afirmó Falcao.



Colista de su grupo en Champions con un empate y tres derrotas, el Mónaco también es penúltimo en la liga francesa tras 14 jornadas y su técnico, Thierry Henry, espera que la victoria del sábado sea un primer paso.