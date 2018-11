Más de 11,000 quejas de abonados por mala facturación llegan a Empresa Energía Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Enojo, impotencia y desesperación son características que describen a decenas de capitalinos que a diario acuden a las oficinas de la Empresa Energía Honduras (EEH) y no encuentran respuesta.



La alteración en el sistema de facturación, cambio de cables en la bajada del servicio y otras problemáticas son reclamos comunes en las cabinas de atención al cliente.



Tal es el caso de Olga Lagos, una capitalina de la tercera edad, quien solicitó a las autoridades de EEH que le reinstalen su antigua bajada, ya que considera que la nueva estructura no reúne la calidad que tenían sus viejos cables.



“De repente llegaron a mi casa y sin pedir permiso me cambiaron la acometida eléctrica, eso indigna a cualquier persona”, dijo la anciana.



Su reclamo fue efectuado en los cubículos de atención correspondientes, pero solo obtuvo por respuesta “el trabajo ya se hizo y no hay más que hacer”.



Por su parte, las autoridades de la empresa concesionaria explicaron a EL HERALDO que el nuevo cable tiene mayor calidad y duración lo que genera mayor confiabilidad en la red de distribución.



Además, comentaron que este tipo de daños en la acometida es la denuncia más común que reciben a través de la línea 118.



Disgusto

Pero, sin duda, las denuncias más frecuentes en la oficina de la estatal es lo que los abonados consideran como un “incremento desproporcionado” a la energía eléctrica.

Karen Figueroa, una capitalina que reside en la colonia 3 de Mayo, se presentó a la oficina de atención al cliente, ya que su factura tuvo un incremento de 800 a 1,600 lempiras.



“Los pobres somos los más afectados y eso que en la casa tenemos lo necesario, yo no trabajo, se imagina cómo voy a pagar ese recibo”, dijo Figueroa.



La entrevistada hizo un llamado a Juan Orlando Hernández, presidente de la República, “para que gobierne para los más necesitados”.

Así como el reclamo de Figueroa hay cientos de denuncias que a diario son realizadas a EEH.



Las autoridades del Ministerio Público indicaron que en lo que va del año recibieron 139 denuncias en contra de EEH a la Fiscalía de Protección al Consumidor de las cuales 95 ya tuvieron resultados positivos.

Mientras que, las autoridades de EEH detallaron que de enero a la fecha se generó un reporte de 11,636 reportes por facturación.



“Nosotros estamos abiertos, si el ciudadano tiene un problema en su factura, que venga al servicio al cliente, cada denuncia nosotros le damos seguimiento y solución, pero va de caso a caso”, aclaró Luis López, jefe del sector de Tegucigalpa de EEH.

El entrevistado relató a EL HERALDO la historia de una señora que debía un aproximado 200 mil lempiras y quería una solución.



“Al atender el caso nos dimos cuenta que tenía 10 años de no pagar el servicio, es por esa razón que se da una asesoría especializada a cada persona porque son diferentes los casos”, explicó el ingeniero.



Según López, hay personas que antes cometían hurto del servicio por lo que es obvio que ahora tengan mayor incremento en su factura.



En mejoras y mantenimiento la EEH ha realizado en lo que va del año una inversión de 167,431,531 millones de lempiras.



Entre el mantenimiento ejecutado está el reemplazo de transformadores, cambio de postes, poda y otras actividades.



“Antes de EEH la gente no estaba acostumbrada a los mantenimientos, pero son justos y necesarios, así evitamos daños en la red e incomodidades posteriores”, destacó Edwin Carrasco, ingeniero de líneas y redes.



El especialista indicó que los constantes apagones se pueden producir por diferentes escenarios, de los cuales algunos están fuera del alcance de EEH. En lo que va del año la EEH ha recaudado 150 millones de lempiras.