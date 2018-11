José Mourinho descarta que el Manchester United deje el Old Trafford

LONDRES, INGLATERRA.- "Si sientes la presión, quédate en casa". El entrenador del Manchester United, José Mourinho, rechazó la idea de que sus jugadores no soportarían la presión de jugar en Old Trafford, cuando los "Diablos Rojos" reciben al Young Boys suizo este martes en Liga de Campeones.



"Si sientes la presión, quédate en casa. Y cuando digo casa no me refiero el estadio, digo en casa delante de la televisión. Si sientes la presión de jugar partidos como local donde la gente viene a apoyarte... Yo nunca he sentido presión por jugar en casa", dijo el portugués en unas declaraciones recogidas este martes por la prensa británica.



El luso espera una reacción de los suyos tras el empate del sábado contra el Crystal Palace (0-0) en el 'Teatro de los sueños'. Los jugadores recibieron una pitada al salir del terreno de juego y Mourihno cuestionó la falta de "corazón" de su plantilla.



"Quiero que el equipo empiece con fuerza, que lo intente inmediatamente. Es un poco frustrante", declaró.



El Manchester United intentará clasificarse este martes a octavos de final de la Liga de Campeones. Lo conseguirá en caso de victoria y de que el Valencia no supere a la Juventus.