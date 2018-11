Liga Nacional de Honduras: ¿Habrá cambios para la vuelta de semifinales?

Olimpia no ha perdido jugando en el Nacional.

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jugado el primer asalto, las semifinales esperan por un segundo round que seguramente experimentará algunos cambios respecto al combate de la ida. Lo condicionan algunos factores: la localía cambia y los ahora visitantes llegan con la necesidad imperiosa de ganar para pasar a la final.

El España-Olimpia (Olimpia clasifica con un empate en casa) tendría modificaciones en relación al 2-2 en el Olímpico. Con el regreso de Allans Vargas a la central todo apunta a que César Oseguera iría al banco en un equipo que podría plasmar más cambios en su nominal 4-4-2.

“Me parece que a Alfredo Mejía lo va a acompañar un contención puro, que puede ser Claros o Delgado”, apuntó el cronista de HRN, Julio César Núñez. Esto implica que Jhow Benavídez dejaría el centro para volver a su posición de volante izquierdo y esto mandaría al banco a uno de los ofensivos.

¿Vuelto iría a la banca?

“Creo que el Tato se va a inclinar por sentar a Darixon para que sea una alternativa durante el partido. Creo que Iván López va a jugar como mediapunta, detrás del flaco Tejeda”, explicó Núñez.

Sin embargo, Carlos Prono -exportero argentino del Albo y ahora director de Sin Anestesia- cree que adelante “tiene que jugar igual, en Tegus más todavía porque el empate lo deja afuera”.

Enfrente estará un Olimpia que jugaría con los mismos de la ida. Aquí la principal interrogante se abre con el tocado Elmer Güity.

¿Entrará en el lateral zurdo para que Ever Alvarado se corra a la central? “Considero que en principio no habría cambios con respecto al sistema que Keosseián instrumentó en San Pedro Sula”, dijo Julio.

Carlitos cree que “Keosseián va a jugar con el mismo 11, salvo lo de Güity”. Para ambos, el resto del equipo será el mismo: Thomas y Deybi en el mediocampo, Will y Moya por los costados y Bengtson con Diego Reyes en el ataque.

“Thomas disputó su mejor partido desde su regreso y va a jugar; Will va a repetir porque Keosseián sabe que Leverón es lento y que, en una tarde inspirada de Will, a Leverón lo mata”, aseveró el exmeta de los Leones. Tres títulos de liga y uno de Uncaf lo respaldan.

Doble punta

Al igual que en la primera llave, las mayores modificaciones en el otro cruce se vislumbran en el visitante. Platense debe ganar por dos de diferencia (perdió 1-0) y eso lo obliga a ser más ofensivo de lo que fue con su 4-4-1 en el Excélsior.

“Muy temeroso Carlón. Por más que juegue con cinco puntas, está liquidado; Motagua lo va a pasar por arriba”, afirmó Carlos, mientras Núñez Moreira sí abrió el libro del análisis. La línea defensiva se mantendrá, pero es muy probable que entren nuevas piezas en el resto del sistema.

“Carlón no tiene tanta presión como la tiene cuando juega en casa y, por lo tanto, puede armar un equipo más ofensivo. Me parece que en la mediacancha debe volver Joshua Nieto, no fue convincente la dupla Arriaga-Bryan Reyes, creo que Arriaga está más acostumbrado a jugar con Nieto. Y por ahí Carlón tal vez ponga un segundo punta”, detalló Núñez, el experto uruguayo.

Solo entraría Figueroa

Basados en la necesidad escuala y en el fallido funcionamiento de Gerson Rodas como mediapunta, Carlón apostaría por Jerrel Britto o Luis Lobo (ha estado lesionado) para acompañar a Rundell Winchester.

“Si está bien, para mí Lobo es una alternativa indispensable para darle mayor dinámica e intensidad al ataque de Platense”, expuso Julio, quien cree que Motagua cambiará una pieza.

Si Henry Figueroa regresa a la central, Denil Maldonado volvería a su posición de lateral derecho para mandar a Marcelo Santos a la banca. ¿Y jugará Galvaliz? “Puede jugar en lugar de Walter Martínez, pero Colocho jugó bien”, dijo Prono, en tanto de Julio piensa que, salvo lo de Figueroa, “Motagua no hará modificaciones”.

Su dictamen se fundamenta en una contundente afirmación: “Creo que de los cuatro equipos semifinalistas, Motagua es el más sólido en cuanto a la estructura del equipo”.

El detalle está sobre la mesa y Prono se atrevió a dar sus favoritos para la pelea de la corona: “Veo a Olimpia y Motagua en la final”.