Un periodista resulta herido de bala durante cobertura a manifestación de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodista hondureño Giovanni Sierra, empleado del canal Une Tv, resultó herido en su brazo derecho tras ser atacado a disparos durante la cobertura de las manifestaciones protagonizadas por el partido de oposición Libertad y Refundación (Libre), este lunes en la capital.



En la grabación, que fue captada en directo por el canal televisivo, el comunicador narra con voz agitada: "Es un bus amarillo. Desde ese bus empezaron a disparar a los manifestantes".



Segundos después relata: "Me dieron, me dieron y me estoy desangrando. Me dieron en mi brazo derecho y no lo siento".



Al verlo malherido en la calle, varios militantes de Libre corrieron a socorrerlo y de inmediato lo trasladaron de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU).

El periodista ya ingresó al quirófano para ser intervenido en el máximo centro asistencial, confirmaron sus colegas a través de las redes sociales.