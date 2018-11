Tony Hernández es acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado el viernes en Miami, fue acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, informó el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.



"El excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos", dijo el fiscal federal en Manhattan Geoffrey Berman, citado en un comunicado.

Hernández también fue acusado en el tribunal federal de Manhattan por los delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a agentes federales.

El fiscal agradeció el trabajo en curso de la DEA, y reveló que Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y se enfrenta a la justicia en los tribunales estadounidenses ". El caso de Tony está asignado al Juez de Distrito de los Estados Unidos P. Kevin Castel.

Por su parte, el agente especial a cargo Raymond Donovan dijo: que "Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales".

El también exdiputado fue detenido por agentes de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA) en Miami tras una orden emitida por la Corte de Nueva York, donde se iniciará un proceso penal en su contra.

Acusación integran contra Tony Hernández



Excongresista hondureño y hermano del actual presidente de Honduras acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a “Tony Hernández”, también enfrenta cargos por mentir a agentes federales



Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Raymond Donovan, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos ("DEA"), anunciaron hoy que el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a "Tony Hernández" ("HERNÁNDEZ") fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y Hacer declaraciones falsas a agentes federales.

HERNANDEZ es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El caso está asignado al Juez de Distrito de los Estados Unidos P. Kevin Castel.

El agente especial a cargo Raymond Donovan dijo: “El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimentan la violencia y la inestabilidad, y dañan a las familias y comunidades inocentes. Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos ".



Como se alega en el Acta de Superación revelada en un tribunal federal: [1] Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e inclusive en o alrededor de 2016, varias organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cientos de cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos algunos miembros del Congreso Nacional de Honduras.



HERNANDEZ es un ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes en, entre otros lugares, Colombia, Honduras y México, para importar cocaína. en los estados unidos Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e inclusive en o alrededor de 2016, HERNÁNDEZ estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, en Al menos una ocasión, un submarino. HERNÁNDEZ tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo "TH", es decir, “Tony Hernández”. HERNÁNDEZ también coordinó y, en ocasiones, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con, entre otras armas, ametralladoras.



Como parte de sus actividades de narcotráfico, HERNÁNDEZ y sus co-conspiradores sobornaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitaron grandes sobornos a los principales narcotraficantes de HERNÁNDEZ.



En o alrededor de febrero de 2014 en Honduras, HERNÁNDEZ se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como los Cachiros , en una reunión organizada por, entre otros, un ex miembro de la Policía Nacional de Honduras. Durante una parte grabada en video y en audio de esa reunión, HERNÁNDEZ acordó ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño paguen el dinero que se le debe a una o más compañías de lavado de dinero de Cachirosa cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a HERNANDEZ aproximadamente $ 50,000 durante la reunión.