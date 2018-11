Muere madre de Oprah Winfrey, Vernita Lee, a los 83 años

MILWAUKEE.- La madre de Oprah Winfrey, Vernita Lee, murió a los 83 años.



Una portavoz de Winfrey dijo el lunes en un comunicado que Lee murió en su casa de Milwaukee el 22 de noviembre. Agregó que se realizaron servicios funerarios en privado, y no dio más información.



Lee era una adolescente cuando dio a luz a Winfrey en Mississippi en 1954. Ellas se mudaron a Milwaukee cuando Winfrey tenía seis años.



En 1990, Lee apareció en "The Oprah Winfrey Show", donde le hicieron un cambio de look.



A Lee también le sobreviven su otra hija, Patricia Amanda, y cuatro nietos. Su hijo Jeffrey e hija Patricia murieron antes que ella.