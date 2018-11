Héctor Vargas: "El favorito para este campeonato es Olimpia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haber quedado eliminado en los repechajes de semifinales de la Liga Nacional, el técnico de Marathón, Héctor Vargas, analizó los cruces de semifinales entre Real España - Olimpia y Motagua - Platense.



El estratega de los verdolagas analizó a los dos clubes capitalinos y cree que los albos llevan la ventaja por la plantilla que tienen.



"Para mí será una final Olimpia - Motagua. Por equipo, variantes y todo, me parece que el favorito para este campeonato es Olimpia", aseguró Vargas.



El León de Formosa piensa que a pesar del poco tiempo que lleva Manuel Keosseián en Olimpia, el equipo cuenta con muchas variantes que pueden ser factor para que los albos puedan ser campeones.



"Manolo no los conoce bien a todos sus jugadores para sacar sus conclusiones de estos partidos, pero tiene variantes, que ojalá pudiera contar yo aunque sea con un par. Por más tiempo que tenga Diego Vazquez al frente de un equipo, yo tenía un año en Marathón, él cuatro en Motagua y ganamos el campeonato", recordó.



El profe Vargas asegura que con la plantilla con la que cuentan Los leones, Manolo debería sacar ventaja en semifinales y la final.



"Olimpia tiene variantes con Jerry Bengtson, Carlo Costly, Diego Reyes, Rony Martínez, incluso Jairo Róchez que no jugó mucho este torneo. Son delanteros que si le agregamos a Júnior Lacayo, John Paul Suazo y Carlos Will Mejía, son jugadores de experiencia, han sido campeones y pueden marcar diferencia en una final", cerró diciendo.