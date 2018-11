La foto de Fernando Gago dentro del autobús de Boca Juniors tras ataque por hinchas de River

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La final de Copa Libertadores de América 2018 se ha convertido en la más larga de la historia, tras haber sido pospuesta el sábado por Conmebol a causa de los incidentes protagonizados por hinchas de River Plate en contra del autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors.



Pero, en las últimas horas han salido a la luz unas imágenes, captadas por aficionados, en donde se observa a un futbolista de Boca dirigirse hacia los seguidores del equipo contrario a través de una ventana de la unidad.



Se trata de Fernando Gago, el mediocampista argentino que aparece mostrando su dedo medio, en dirección adonde estaban ubicados los hinchas riverplatenses, luego que el autobús fuera atacado y varias de sus ventanas quebradas.

Esta es la imagen que se ha viralizado en redes sociales, donde aparece el futbolista de Boca haciendo señas a los hinchas de River.







No obstante, en redes sociales se ha tratado de polemizar sobre la acción de Gago, dando a entender que los jugadores de Boca provocaron el ataque. Sin embargo, no se justifica la reacción de los seguidores de River Plate, quienes lanzaron piedras y gases lacrimógenos hacia el autobús, rompiendo varias ventanas y agrediendo a varios jugadores.



Esto orilló a que la gran final de Copa Libertadores fuera pospuesta. Aún no se sabe si se jugará este fin de semana ni tampoco si se disputará en el estadio Monumental de River Plate.



Este martes dirigentes de Conmebol, junto a los presidentes de ambos equipos, sostendrán una reunión de emergencia para concretar la fecha en la que se disputará el encuentro.