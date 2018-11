Muere el cineasta Bernardo Bertolucci los 77 años  

ROMA, ITALIA. -El cineasta Bernardo Bertolucci, quien ganó un Oscar con “El Último Emperador” y cuyo drama erótico “Último Tango en París” cautivó al mundo, murió el lunes a los 77 años de edad.



La oficina de prensa de Bertolucci, Punto e Virgola, confirmó el fallecimiento en un correo electrónico a The Associated Press. La agencia noticiosa estatal italiana RAI indicó que el cineasta falleció acompañado de su familia en su casa de Roma.



Los filmes de Bertolucci a menudo exploraban las relaciones sexuales entre los personajes sumidos en una crisis psicológica, como en “Último Tango en París”. El autodenominado marxista tampoco se distanció de la política y la ideología como en “The Conformist”, que muchos críticos consideran su obra maestra.



A pesar de trabajar con algunas de las principales estrellas del cine estadounidense e internacional, Bertolucci siempre defendió su estilo de lo que consideró la presión de la industria cinematográfica estadounidense. Mantuvo el éxito durante gran parte de su carrera, librando la polémica que provocaba su obra cargada de erotismo y algunas incursiones en el cine comercial.



Cuando se trata de cine comercial, tengo el extraño placer de sentirme de otra tribu, un infiltrado”, dijo al diario italiano Corriere della Sera en 1990.



Recibió un galardón a su carrera durante el festival de Cannes en 2011.



Las películas de Bertolucci también contaban las experiencias del director con el psicoanálisis. Siempre dijo que hacer filmes era su manera de comunicarse con el público. Era su lenguaje personal.



“Tal vez soy un idealista, pero aún creo que la sala del cine es una catedral a donde vamos a soñar juntos”, dijo después de recibir el premio Directors Guild of America por su filme de 1987. “El Último Emperador”.



Esa cinta le otorgó a Bertolucci su mayor éxito. En 1988 ganó los nueve Oscar a los que fue nominado, incluyendo mejor película y mejor director.