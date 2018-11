Zidane y Wenger suenan como sustitutos de Kovac en el Bayern Munich

BERLÍN, ALEMANIA.- Los franceses Arsène Wenger y Zinédine Zidane son los nombres más comentados este lunes por la prensa alemana, que especula sobre una próxima destitución del entrenador del Bayern de Múnich, Niko Kovac, y se pregunta sobre su posible sucesor.



Para el periódico Bild, el nombre de Wenger, exentrenador del Arsenal de 69 años, "se cita cada vez más internamente" en el Bayern. La revista Kicker también le menciona como candidato pero asegura que Zidane, extécnico del Real Madrid de 46 años, "es citado regularmente cuando se trata del Bayern".



La prensa alemana comenta que Wenger presentaría la gran ventaja a los ojos del Bayern de hablar alemán. Zidane llegaría con el prestigio de haber ganado tres Ligas de Campeones consecutivas.



Por el momento, Kovac, llegado este verano de Fráncfort, sigue en el cargo y prepara la visita del Benfica del martes en Liga de Campeones. Al Bayern le vale un empate para clasificarse a octavos de final.



Pero las últimas semanas han sido desastrosas para él. El Bayern no gana en la Bundesliga desde el 27 de octubre (2-1 al Maguncia) y cuenta en sus ocho últimos encuentros ligueros con dos victorias, tres empates y tres derrotas. En la clasificación es quinto a nueve puntos del líder, el Borussia Dortmund.



El sábado por la noche, después de un empate 3-3 contra el Düsseldorf, penúltimo en la tabla, el presidente del Bayern, Uli Hoeness, pareció por primera vez tomar distancia con su entrenador: "Debemos poner las cosas en orden (...) Debemos utilizar los próximos días, quizá las próximas semanas, para encontrar la solución adecuada", respondió a una pregunta sobre el futuro de Kovac.



La prensa asegura que varios jugadores se pronunciaron en el vestuario contra la permanencia de Kovac tras el empate del sábado contra el Düsseldorf.



Hoeness no lo desmintió, asegurando tan solo: "No vamos a hacer públicas cosas internas (...) El hecho es que estamos en una mala posición y todos tenemos que preguntarnos cómo salir de esta situación".