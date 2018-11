Sigue sin resolver recurso a favor de Kevin Solórzano

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Han pasado más de cuatro años que el abogado Jair López, defensor de Kevin Joshua Solórzano, interpuso un recurso de casación y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución.

Kevin Solórzano fue detenido el 19 de noviembre de 2014 acusado de cometer el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure y el asesinato en su grado de ejecución de tentativa en contra de su esposa, María Auxiliadora Sierra.

El crimen contra el exfiscal se registró en la aldea El Chimbo, Santa Lucía, cuando la pareja fue interceptada y en el hecho perdió la vida Edwin Eguigure.

Por esa acusación, Kevin Solorzano fue condenado a 33 años de prisión.

Al ser consultado sobre la larga prisión preventiva de Kevin, el abogado López manifestó que “es bien difícil de dar una explicación y en un sistema de protección de derechos humanos obviamente deben cumplirse los plazos razonables”.

“Kevin ya lleva cuatro años de prisión preventiva desde el momento de que fue detenido el 19 de noviembre de 2014 y, lo más importante del caso, es un hecho que no ha cometido y estamos plenamente seguros que no cometió y que hay tanta evidencia científica que se documentó que él no participó en este hecho”, dijo López.

El profesional del derecho considera que “esa es una situación que en sistemas como el nuestro se experimentan diferentes casos toda vez que solo hay una sala que resuelve esta cantidad importante de recursos y que evidentemente no tiene la capacidad para resolverlos”.