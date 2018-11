Listado de colonias que no tendrán energía eléctrica este lunes 26 de noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varias colonias, barrios y aldeas de Honduras no tendrán energía eléctrica este lunes 26 de noviembre debido a los trabajos que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Colonia Cantarero López

Altos de la Laguna



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Abonados comprendidos desde la Primera avenida hasta la Octava avenida

Entre la Primera y Sexta calle de Comayagüela

Comercial Norteña

Mercado San Isidro

Mercado Colón

Instituto Hibueras

La Chivera



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Barrio Río Piedras

Colonia Dubón

Colonia Figueroa

Colonia Trejo I, II, III

Barrio Lempira

Barrio El Benque

Barrio Media

Planta de tratamiento de aguas



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Paraíso, Copán

El Paraíso

La Playona

Las Flores

Fraternidad

Generadora Morja

San Antonio de las Crucitas

Santa Cruz

El Manguito

El Naranjito

El Plantel



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

William Hall

Aldea Pajuiles

Sinaí

Mendieta

27 de Octubre

Carlos Roberto Reina

Los Tulines

Las Palmas

1 de Mayo

Aldea San Antonio