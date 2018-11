Hondureña criticada por rechazar frijoles se encuentra desaparecida

Redacción

TIJUANA, MÉXICO.- La hondureña Miriam Zelaya, quien es parte de la caravana migrante, pero que se hizo viral tras rechazar un plato de frijoles en Tijuana por considerarlo comida para cerdos, está desaparecida.



Luego de haberse ganado el odio de varios mexicanos, además de los mismos compatriotas, Zelaya tuvo que abandonar el grupo con el que inició la travesía, ya que sufría desprecio, según informó ella misma a medios internacionales.



Sin embargo, este domingo, medios mexicanos reportaron como desaparecida a la hondureña junto a sus hijas, una de ellas con problemas auditivos.

Mirna Zelaya, hermanas de Miriam, denunció que desde el 20 de noviembre no han tenido noticias de su pariente, con quien se comunicaban a través de un móvil que ella llevaba.



"No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está apagado. Le mando mensajes, le llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana desde ese día", explicó.



"Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón. Quiero pedirle a los mexicanos que se toquen el corazón, tengan compasión de mi hermana", dijo entre llanto Zelaya, quien pide le den información sobre su hermana y sobrinas.



"Estoy muy preocupada. Toda mi familia, mi papá está muy preocupado por mi hermana. No sabemos nada de ella ni de las niñas. Ya no sé ni qué pensar. Mi hermana está corriendo peligro por todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en las redes, amenazas, todos los memes que han subido de ella, las fotografías", lamentó.



Agregó: "Mi hermana es una persona humilde, no le hace daño a nadie, su único error fue eso que dijo, pero mi hermana pidió disculpas. Pidió perdón. Ellas están corriendo peligro".



La hondureña fue cuestionada luego de que sus palabras fueron mal interpretadas por muchas personas, quienes generaron odio contra ella y sus pequeñas hijas.



Miriam se convirtió en una imagen viral, por lo que pidió disculpas a los mexicanos, hoy su familia necesita ubicarla junto a sus hijas.

