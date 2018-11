Boca Juniors solicita a Conmebol suspensión de final de Libertadores ante River y pide aplicar sanciones

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Boca Juniors solicitó este domingo a la Conmebol la suspensión de la final de la Copa Libertadores de América 2018 y sanciones a River Plate, luego de los hechos de violencia que afectaron al plantel 'xeneize' el sábado y obligaron a la postergación del partido para esta jornada.



"Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio (Monumental), Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia", advirtió Boca en un comunicado en su página web.



"En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones", remarcó la entidad 'xeneize'.



De acuerdo con el artículo de 18 del Reglamento Disciplinario de Competición de la Conmebol, varios castigos se imponen a las asociaciones miembros (Federaciones) y clubes en caso de infracciones o hechos de violencia como el acontecido el sábado en inmediaciones del Monumental.



Entre las más importantes figuran "deducción de puntos", la "determinación del resultado de un partido", la "obligación de jugar un partido a puerta cerrada" y "descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones".



El partido de la inédita final de la Libertadores se vio empañado el sábado por el ataque al autobús de Boca Juniors a pocas calles del estadio Monumental con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas de River.



El mediocampista y capitán de Boca, Pablo Pérez, y el también volante Gonzalo Lamardo fueron los más afectados por las esquirlas de los vidrios rotos, al sufrir lesiones en los ojos que obligaron su trasladado a un hospital cercano del estadio.



Minutos antes del anuncio de Boca Juniors, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había afirmado que "no cambió nada, el partido se juega a las 17 horas" y recordó el "pacto de caballeros" al que llegaron el sábado los presidentes de ambos clubes para jugar la final este domingo.



El choque de ida en La Bombonera, jugado hace dos semanas y que terminó 2-2, no tuvo incidentes.





Comunicado íntegro

El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad, tal como acordaron los presidentes de la entidad sudamericana, de Boca y de River, en el acta que firmaron el sábado en el Monumental.



En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones. Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia.