Pablo Pérez no podrá jugar la Final de Copa Libertadores entre River-Boca

BUENOS AIRES, ARGENTINA. -Tras se llevado de emergencia a un centro asistencial, el jugador Pablo Pérez del Boca Juniors no podrá disputar la Superfinal de la Copa Libertadores debido a que se vio muy afectado por el gas lacrimógeno.



Este sábado ocurrió un hecho penoso cuando los jugadores del Boca Juniors iban camino al estadio Monumental, un grupo de hinchas del River Plate comenzaron a lanzarles piedras y bombas lacrimógenas al autobús.



De acuerdo con varios medios argentinos, el mediocampista, quien ya va da de regreso al estadio, resultó sumamente afectado por el gas lanzado por lo que no podrá jugar este encuentro.

Según al Sanatorio Otamendi, donde fue atendido el jugador, tiene "micro úlceras en el ojo. Pablo Pérez NO puede jugar".



Las autoridades de la Conmebol anunciaron que el duelo se postergó para las 4:15 PM (hora de Honduras), debido a este hecho.