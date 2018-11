Hallan sin vida a hombre que desapareció tras recibir llamada de una mujer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo de un hombre, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado la mañana de este sábado a la altura de la aldea Monte Redondo, en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de la capital de Honduras a Olancho.



Preliminarmente se conoció que el cadáver encontrado sería de Mario Andino Padilla, de 45 años de edad, residente en la colonia Las Pavas y a quien sus familiares buscaban desde el martes pasado.

Uno de sus hermanos reveló que Andino Padilla salió desde su casa de habitación el pasado martes luego de recibir una llamada de una mujer, sin embargo, desde ese día no volvieron a saber nada de él, por lo que pusieron la denuncia y comenzaron su búsqueda.



Tras varios días de tratar de localizarlo, vecinos de la zona donde fue encontrado el cuerpo, informaron que hace unos días vieron que un vehículo, con las características del de la víctima, ingresó a la zona montañosa, pero luego salió dejando en el lugar varios documentos tirados en el suelo.



Luego de recibir la llamada, los familiares llegaron a la zona junto a un grupo de elementos de la Policía Nacional, por lo que a varios metros de la zona montañosa encontraron la identidad de Mario Andino Padilla.



Minutos después y a unos metros de la zona, localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, por lo que al acercarse sus parientes confirmaron que se trataba de Andino Padilla.



"Él tuvo un problema ahí en la colonia, pero eso fue hace años. Yo pido a las leyes (autoridades) que nos ayuden a aclarar este caso, porque no quiero que quede impune. Él no se metía con nadie, el ayudaba a las personas", expresó entre lágrimas uno de sus hermanos.



Se informó que la víctima mortal se había separado hace un tiempo de su esposa, pero que tenía dos hijos de los cuales siempre se hacía responsable.



Su cuerpo fue trasladado a la morgue de la capital de Honduras, desde donde será retirado por sus parientes, quienes le darán cristiana sepultura.