Histórico goleador panameño, Blas Pérez, cuelga las botas

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. - El internacional panameño Blas Pérez, de 37 años, anunció el viernes su retirada como jugador de fútbol, tras una carrera que lo llevó por Estados Unidos, Colombia, España y México, y a ser el máximo goleador de la selección de su país.



"He tomado la decisión de colgar los botines", dijo Pérez al canal RPC tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Apertura de Panamá con su actual club, el Árabe Unido.



Precisamente Pérez fue el autor del gol del empate en el partido de vuelta de semifinales que este viernes Árabe Unido empató 1-1 frente a Tauro, en el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad caribeña de Colón (norte).



Con este resultado el Árabe Unido de Colón, el equipo más laureado del fúltbol panameño con 15 títulos, quedó eliminado en la carrera por el campeonato.



"Es hora ya de dar un paso al costado, he marcado muchísimos goles, me queda el recuerdo y el cariño de la gente", indicó Pérez.



El delantero canalero ya había dejado la selección de Panamá, con la que marcó 43 goles, el mismo número de dianas que su compañero Luis Tejada.



Pérez fue jugador del Dallas de la MLS; Tigres y Pachuca, de México; Hércules, de España; Deportivo Cali y Cúcuta, de Colombia, entre otros.



Con la selección de Panamá debutó en 2001. Desde entonces fue internacional en más de 100 ocasiones y disputó el Mundial de Rusia-2018, la primera Copa del Mundo a la que se clasificó la selección mayor de su país.



También disputó cuatro eliminatorias mundialistas, además de Copa Centroamericana, Copa América Centenario, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga de Campeones de la Concacaf.



"Yo me quedo con los goles que realmente son históricos, los que marqué con la selección" porque son los que "te dan para decirles a tus hijos, tus nietos y a tus familiares que fuiste un histórico aquí", dijo el atacante.



"Me pone a la vez triste y a la vez feliz porque voy a gozar de mi familia, a poder trabajar con los niños y a que me de la oportunidad algún club para poder estar ahí en algún cuerpo técnico", añadió.