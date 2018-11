Real Madrid es goleado 3-0 en Eibar

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid encajó este sábado una dolorosa goleada en su visita al Eibar (3-0) en un partido de la 13ª jornada del campeonato español al día siguiente de las revelaciones sobre un control antidopaje anormal del capitán merengue, Sergio Ramos.



El modesto club vasco venció en Ipurúa gracias a los goles de Gonzalo Escalante (16), después de una consulta del árbitro al VAR por posible fuera de juego, Sergi Enrich (52) y Kike García (57).



Es la primera derrota del nuevo técnico del Real Madrid, el argentino Santiago Solari, que hasta el momento había sumado cuatro triunfos (dos en Liga, uno en Copa y otro en 'Champions').



Sergio Ramos, que el viernes había sido protagonista por una información de Football Leaks que decía que el capitán madridista sufrió un control antidopaje anormal por un potente corticoide la noche de la victoria en Liga de Campeones en mayo de 2017, antes de ser absuelto por la UEFA, firmó un mal encuentro, en el que recibió algunos silbidos del público.



La victoria del Eibar corta una buena racha de los blancos, que no perdían desde el Clásico contra el Barcelona a finales de octubre.



Los de Solari se quedan en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 20 puntos, a tres de los puestos de Liga de Campeones que ahora cierra el Alavés, que cayó el viernes contra el Leganés (1-0). Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentan este sábado (19H45 GMT) en el coliseo rojiblanco, tienen la oportunidad de poner tierra de por medio con los merengues.



Por su parte los tres puntos permiten al Eibar adelantar a seis rivales y escalar a la 7ª plaza de la clasificación con 18 puntos, a dos del Real Madrid.



"No hemos encontrado soluciones"

El Real Madrid volvió a pagar caro los desajustes en defensa, uno de sus puntos débiles esta temporada. Solari alineó al portero Thibaut Courtois y una defensa de cuatro integrada por Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Raphael Varane y Marcelo, que no pudieron evitar la pegada de los azulgrana.



Después de una primera parte en la que los blancos apenas tuvieron ocasiones de gol, el Eibar salió con fuerza tras el descanso haciendo daño por las bandas con Marc Cucurella y Fabián Orellana.



El catalán se anticipó a Odriozola, lesionado tras la acción, para asistir a Enrich y conseguir el segundo gol. En la tercera diana el balón pasó de banda a banda antes de que lo recogiera Kike García dentro del área.



"No hemos encontrado las soluciones, no hemos podido jugar el fútbol que nos gusta", dijo al final del partido Varane. "Es un problema colectivo, sabemos que tenemos que estar unidos y seguir trabajando", cerró el defensa francés.



A pesar de la cómoda ventaja en el marcador, el Eibar quiso brindarle una actuación redonda a su afición y buscó con ganas aumentar su cuenta goleadora, que no fue a más por las buenas paradas de Courtois. Solari movió el banquillo en busca de un gol dando entrada a Isco y Vinicius, pero sin éxito.



El Real Madrid debe sobreponerse rápido a este duro correctivo puesto que el martes visita a la AS Roma con la intención de sellar el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.



Por su parte el Eibar viajará la próxima jornada a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano.



El viernes el Alavés (4º), que en caso de haberse llevado los tres puntos ante el Leganés habría dormido como líder provisional, perdió ante el conjunto de la periferia de Madrid, al que este resultado le sirve para salir de los puestos de descenso.



El único gol del partido fue obra del marroquí Youssef En-Nesyri en el minuto 42 del primer acto.