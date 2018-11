Caso Collier: En dos semanas se conocerá la sentencia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jueces que conforman la Sala II del Tribunal de Sentencia programaron para el 7 de diciembre el fallo judicial en el juicio oral y público incoado en contra de cinco jóvenes presuntamente implicados en el crimen del universitario Carlos Collier.

Ese día, los togados determinarán si los acusados son culpables de las imputaciones hechas por el Ministerio Público o en su defecto si son inocentes.

Luego de la etapa de conclusiones del juicio, el Ministerio Público solicitó que declare culpable a Carlos Alvarenga, alias “Susano”, como autor material de crimen de Collier.

“La participación de ‘Susano’ es de autor directo y material. El resto, ejecutaron roles antes y durante el hecho. No evitaron el mismo, participaron en la consumación. Su responsabilidad es como coautores y se pide que este Tribunal decrete responsabilidad penal y sugiere una pena de 15 a 20 años”, esa fue la solicitud que al final de sus conclusiones presentó el Ministerio Público a los jueces.

“La conclusión de nosotros es basada en toda la prueba científica y testifical que hemos presentado, pedimos que se sentencie por homicidio a Carlos Alvarenga y como coautores por omisión al resto de los muchachos”, señaló la abogada Vilma Zú­ñiga, representante de la acusación privada.

Mientras que los defensores de José Carlos Zamora, Carlos Alfredo Alvarenga “Susano”, Olga María López, Elías Taufic Chaín y James Alexander O’Connor en su presentación desacreditaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público y pidieron nulidad, especialmente del dictamen de autopsia.

Sustentan que esa autopsia fue practicada por una médico general que en ese momento estudiaba el posgrado en Medicina Forense y también pidieron nulidad en las declaraciones de testigos y pruebas periciales.

“La tesis de la defensa siempre se ha decantado que lo que pasó el 11 de octubre del año 2017 es un mero accidente, por lo tanto la sentencia tendría que ser absolutoria sin lugar a dudas, creemos que hemos sido contundentes, el Ministerio Público tuvo la oportunidad durante más de un año de poder probar de que nuestra tesis no era cierta”, aseguró el abogado Raúl Suazo, defensor de Elías Chaín.

El Ministerio Público en sus conclusiones estableció que el miércoles 11 de octubre, entre las 22:35 y 22:45 PM, Carlos Collier y los encausados se encontraban a bordo del vehículo Suzuki azul, propiedad de Carlos Eduardo Jeffs Miselem, cuñado de James Alexander O’Connor, donde se generó una discusión entre Carlos Alfredo Alvarenga “Susano” y Carlos Emilio Collier.

En su relato la Fiscalía dijo que “‘Susano’ saca el arma, lo que provocó que Carlitos intentara evadir la acción y se genera el forcejeo, momento en que ‘Susano’ mecánicamente accionó el arma, disparando en dos ocasiones contra la humanidad de Carlos Emilio Collier”.

Fue, según la Fiscalía, James Alexander O’Connor quien detiene el carro y le ordena a Alvarenga ir a esconder el arma, expresándole “anda a esconder esa m...”. Luego, Elías Chaín, José Carlos Zamora y Olga López se dirigen a botar el cuerpo a un basurero.

El Tribunal dio la palabra a Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier, para hablar en la sala donde se desarrolló el juicio y quebrantada pidió justicia. “El día que me avisaron del suicidio, yo dije no, porque conozco a mi hijo, yo lo parí. Esta semana no me di cuenta de nada nuevo, fue víctima de homicidio por sus amigos. Mi hijo no se hizo eso solo, me lo dice mi

corazón”, manifestó.

“Que a estas personas no les doliera que lo botaran en un basurero, no les importó a mí sí y eso es un delito. Quiero justicia en el caso de mi hijo, no por mí, sino porque hay cinco testigos que saben lo que pasó y no se atrevieron a abrir la boca”, expresó Núñez.