JOH sobre la detención de Tony Hernández: A nosotros no nos criaron así

GRACIAS, LEMPIRA, HONDURAS.- El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, reaccionó el viernes en Gracias, Lempira, tras la detención de su hermano, Juan Antonio Hernández, detenido por las autoridades de Estados Unidos, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.



Hernández está en Gracias, donde se realiza la convención del Partido Nacional y al momento de brindar la declaración se le vio afectado visiblemente, con voz temblorosa y evidenciaba hasta cierto punto decepción familiar.



"También es un hermano, es un familiar. A nosotros no nos criaron así. Es un golpe fuerte para toda la familia, un golpe fuerte para todos nosotros", remarcó lentamente el líder del gobierno hondureño.

Hernández además arracó su comparecencia expresando la posición del comunicado que Casa de Gobierno publicó una hora antes y que además se basa en el testimonio de él mismo cuando en 2017, Tony fue vinculado por Santos Orellana por narcoterrorismo.

"Antes de ser presidente, dije y lo he sostenido siempre, que si amigos míos, que inclusive parientes, que si me buscaban para temas reñidos con la ley, que no iban a contar conmigo".



Hernández además sumó que "hace algún tiempo, cuando este tipo de noticias circulaban, le dije a Juan Antonio: 'tenés que presentante ante las autoridades correspondientes y dar tu versión', y le dije que fuera a Estados Unidos para que pudiera explicar cuál es su verdad. En esta ocación es otra oportunidad para que también se haga justicia en uno y otro sentido. Repito, nadie está por encima de la ley.



El presidente cerró con que "espero que el sistema de justicia -como corresponde- le dé espacio para defenderse. Que se pueda defender si ciertas acusaciones son ciertas. De allí por lo demás, el comunicado de casa presidencial representa la política de mi gobierno".

