Tottenham-Chelsea, ganar para no perder el tren del Manchester City 

LONDRES, INGLATERRA.- Situados respectivamente a cinco y cuatro puntos del primer puesto, Tottenham (4º) y Chelsea (3º) se enfrentan el sábado en Wembley con la necesidad de ganar para no perder del tren del imparable Manchester City (1º), que suma diez victorias en doce jornadas de la Premier League.



Los Spurs reciben a los Blues en un derbi entre dos equipos separados únicamente por un punto, con la intención de poner fin a su mala racha ante rivales del 'Top 4'.



El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino cedió en casa ante el Liverpool (2-1) y ante el Manchester City (1-0), derrotas dolorosas que frenan su intención de convertirse en una alternativa real por el título.



Además los futbolistas no perderán de vista el partido de la Liga de Campeones del miércoles, ante el Inter de Milán. Todo lo que no sea una victoria supondrá su eliminación de la gran competición continental.



Los Blues, que no disputan la Liga de Campeones, tienen menos presión en la Europa League, una ventaja que reconoció el propio Pochettino.



"Al final, cuando la competición llega, no espera por tí. No entiende si estás cansado o no has tenido descanso, estamos llevando a los jugadores al límite, la línea entre estar lesionado o no es muy fina", señaló el argentino, molesto con el calendario internacional.



Tras esta ventana de noviembre, el colombiano Davinson Sánchez y Kieran Trippier vuelven lesionados y no podrán jugar hasta principios de diciembre.



El Chelsea, por su parte, anunció este viernes la renovación hasta 2023 de una de sus piezas claves, el campeón del Mundo con Francia N'Golo Kanté, elegido mejor jugador de la Premier League en 2017, cuando el club de Stamford Bridge logró su último título.



También el sábado, el Liverpool tiene un desplazamiento complicado a la cancha del Watford (7º), una de las sorpresas de la temporada, antes de su decisivo partido en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, el miércoles en el Parque de los Príncipes, una 'final' para alcanzar los octavos en una disputadísima llave en la que también compite el Nápoles.



El líder Manchester City juega el mismo día -en el que se concentran siete partidos-, en el estadio del West Ham (13º), mientras que su vecino el Manchester City (8º) recibe en Old Trafford al Crystal Palace (16º).



-- Programa de la 13ª jornada del campeonato inglés (en horas GMT):



- Sábado



(15h00) Brighton - Leicester



Everton - Cardiff



Fulham - Southampton,



Manchester United - Crystal Palace



Watford - Liverpool



West Ham - Manchester City



(17h30) Tottenham - Chelsea



- Domingo



(13h30) Bournemouth - Arsenal



(16h00) Wolverhampton - Huddersfield



- Lunes



(20h00) Burnley - Newcastle



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Manchester City 32 12 10 2 0 36 5 31



2. Liverpool 30 12 9 3 0 23 5 18



3. Chelsea 28 12 8 4 0 27 8 19



4. Tottenham 27 12 9 0 3 20 10 10



5. Arsenal 24 12 7 3 2 26 15 11



6. Bournemouth 20 12 6 2 4 21 16 5



7. Watford 20 12 6 2 4 17 14 3



8. Manchester United 20 12 6 2 4 20 21 -1



9. Everton 19 12 5 4 3 19 15 4



10. Leicester 17 12 5 2 5 17 16 1



11. Wolverhampton 16 12 4 4 4 12 13 -1



12. Brighton and Hove Alb 14 12 4 2 6 13 18 -5



13. West Ham 12 12 3 3 6 14 18 -4



14. Newcastle 9 12 2 3 7 9 15 -6



15. Burnley 9 12 2 3 7 12 25 -13



16. Crystal Palace 8 12 2 2 8 8 17 -9



17. Southampton 8 12 1 5 6 8 21 -13



18. Cardiff City 8 12 2 2 8 11 25 -14



19. Huddersfield Town 7 12 1 4 7 6 22 -16



20. Fulham 5 12 1 2 9 11 31 -20