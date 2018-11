Elvin Santos: "Estas 17 almas liberales tienen el amparo de la ley"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elvin Santos aseguró estar viviendo un cúmulo de emociones después que el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal ratificara este jueves la expulsión de 17 diputados liberales al declararlos en desacato por votar para escoger a los representantes de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).



Durante una conferencia de prensa expresó "Venimos con una profunda tristeza, pero con una alegría interna que desemboca sentimientos encontrados porque nacimos y vamos a morir en el Partido Liberal de Honduras".



Al ahondar sobre los motivos de su tristeza explicó que "una persona que no representa ni siquiera el nivel electivo de donde recibió justamente la deuda política, porque el Tribunal Supremo Electoral tuvo que compadecerse de la derrota más humillante que el Partido Liberal ha tenido. A ese nivel han descendido y pretenden enterrar a nuestro glorioso partido. Esa es la tristeza", dijo.



Agregó que "la alegría es la satisfacción tan excelsa que hemos compartido con estas 17 almas liberales, 17 corazones encendidos que están vibrando por demostrarle a Honduras que no se puede violentar la ley".



Elvin Santos, que no se presentó a la audiencia por desacato a la línea partidaria, también ilustró que el caso "de las 17 almas liberales" ya fue presentado al máximo órgano de justicia. "Fuimos al Tribunal Supremo Electoral a buscar justicia y la hemos obtenido y seguiremos luchando en todas las instancias legales".



Los congresistas se basan en la resolución emitida por el TSE, que estipula que el mandato de la Convención del Partido Liberal autoriza expulsar a quien no obedezca la línea, es ilegal.



Sobre el presidente del Comité Central Ejecutivo del PL, Luis Zelaya, se limitó a decir "Esto que está haciendo es un show mediático. No tiene un mensaje propositivo para Honduras mas que tener sembrado el odio. Yo auguro que esto ni siquiera no va a ser más que un accidente en la historia del liberalismo".



Al final llamó a la madurez política mediante la conciliación y sensatez. "No se puede sembrar, odio, discordia y división. ¿No se dan cuenta que están destruyendo al Partido Liberal de Honduras?", dijo.