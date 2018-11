AUDIO: Tempo lanza tiradera para Anuel AA: "Eres la sombra de Bad Bunny"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tempo está volviendo a causar polémica en el género urbano tras lanzar una tiradera contra el cantante de Trap Anuel AA.



Fue a través de la canción "Uuuiii", que lanzó en Youtube en el Día de Acción de Gracias, que aseguró que el novio de Karol G solo era una copia de Bad Bunny.



"La calle que te hizo te vomitó y no te miento, tiré la buena pa' ti y tu haciéndote el violento y lo más real que has dicho desde que saliste es que no eres Tempo", comienza diciendo el tema.



Más adelante se escucha: "Tristemente fui de los que gritó Free Anuel por ti, yo siempre llamé a tu papá a preguntar por ti, yo fui de los que en las canciones mencionaba a ti y me fallaste cabrón y ahora siento vergüenza por ti".

Agrega: "Muchos hablaron cuando salí, me juzgaron a mí, por hijueputa en la vida yo me comporté así. Agradecido de tu padre porque me firmó con Sony, tú no eres el dios del Trap, tu eres la sombra de Bad Bunny".

En su lírica aseguró que a pesar de que lo considera un puerco lo sigue queriendo: "O sea que eres bueno, pero no sirves".