Mario Martínez: "Tenés que liquidarlos. Olimpia te llega y no te perdona"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España ya prepara el encuentro de semifinales de la Liga Nacional de Honduras ante Olimpia, que dará uno de los boletos a la final del Torneo Apertura 2018 - 2019.



Mario Martínez, uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos años para la Máquina, se encuentra compenetrado de lleno en lo que será el encuentro de ida el sábado por la noche en el Estadio Olímpico Metropolitano.



El volante de los Aurinegros ya palpita las semis, además, asegura que jugar con su afición será un punto de inflexión para que el equipo salga motivado en busca del triunfo.



"Debemos aprovechar nuestra localía, tenemos un gran equipo para mostrarlo. Hay que darnos cuenta de la clase de plantel que tenemos. Real España en estas fases se hace fuerte. Siempre jugar de local te da ese plus, estás con tu gente. Sea como sea tener a la afición al lado te motiva. El sábado debemos salir a ganar, sabemos que con dos empates pasa Olimpia y nosotros no debemos desesperarnos", aseguró el 10.



Mario Martínez, dijo que no será excusa que se haya cambiado la sede del encuentro ante Olimpia, también aseguró que este partido será una revancha para Real España.



"Uno de futbolista se siente más cómodo en su estadio, que para nosotros es el Morazán, pero al final esto no será excusa. Hemos jugado en el Olímpico, nos ha ido bien y mal. Es una linda revancha porque en la segunda vuelta el Olimpia nos ganó bien".



"Fue un partido donde el Olimpia hizo tres o cuatro llegadas y anotó tres goles, y con 10 jugadores. Nosotros no hicimos el juego que esperábamos y más en estos clásicos, donde no te pueden ganar fácilmente porque te juegas prestigio, honor y orgullo sanamente".

Vea También: Ever Alvarado previo al partido contra Real España: "Será un partido a muerte"

Con respecto a la llegada de Manuel Keosseian a las filas del Olimpia, Mario dice que no es tema que a ellos les importe, sin embargo, no descuidan de que se enfrentarán ante un viejo conocido.



"Cada técnico tiene su forma de jugar, es parte de la estrategia. A Keosseian lo conocemos por lo de Marathón y con Olimpia lleva pocos partidos. Pero me importa más el juego que realicemos nosotros. El primer partido es importante, pero también es importante el juego de visita".



"Hay que saber manejar estos dos partidos. Ganar el primer partido es lo que queremos y en Tegucigalpa también. Real España es el equipo que más goles tiene, aunque la gente dice que falta un 9, un delantero, y es irónico porque tenemos más goles. Nos anotan mucho porque somos el equipo que más propone y tal vez en la zona baja se deja mucho espacio", anotó Martínez.



En tanto a la evaluación propia, "En lo personal no ha sido el torneo que he esperado y tampoco ha sido malo. Hemos andado ahí en un 50% y 60%, uno trabaja para andar siempre bien, pero las cosas no siempre salen. No agacho la cabeza, el fútbol es perseverancia. El nivel alto volverá, sé de mi capacidad".

En la evaluación, dijo que "en el equipo no solo es Mario, está Jhow, un clase de jugador, el Chino, Tejeda, que es un gran delantero y no sé por qué tanto lo critica la afición y me duele eso. Si Tejeda se diera cuenta de la clase de delantero que es estaría en la Selección, pero a veces los futbolistas no nos damos cuenta".



Para Mario, enfrentar a Olimpia, supone una motivación extra, ya que los Leones son uno de los clientes favoritos del 10 de Real España.



"Es el equipo al que más goles le he anotado, como ocho o nueve. Me ha ido bien y esperamos que en esta instancia se me dé. Tenemos que jugar concentrados, si tenés la oportunidad de gol es de liquidarlos, no tenés que perdonar. El Olimpia te llega y no te perdona, nos pasó a nosotros", cerró diciendo.