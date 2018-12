Abogado de El Chapo pregunta a presidente Peña Nieto: "Te arrepientes de extraditarlo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán, le hizo una polémica pregunta al presidente de México, Enrique Peña Nieto: ¿Te arrepientes de haberlo extraditado?, refiriéndose al narcotraficante enjuiciado.

La pregunta dirigida al mandatario mexicano trascendió a través de la cuenta oficial de Twitter del abogado en mención, publica Mundo Hispánico.

Las acusaciones de sobornos que han aflorado en el juicio contra Joaquín "Chapo" Guzmán en Estados Unidos resaltan la corrupción entre las autoridades mexicanas, sobre todo a nivel estatal y municipal, que permitió al narcotráfico expandirse.

Durante el juicio, Jesús "Rey" Zambada, ex aliado del Chapo y hermano de Ismael "Mayo" Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, dijo que Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos y hasta a la Interpol.

Esta semana, Zambada dijo que entregó dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna en 2005 y 2006.

Incluso el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, acusó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y a su sucesor, Enrique Peña Nieto, de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, lo que ambos negaron enérgicamente.

Aunque los analistas aseguran que es difícil probar sobornos al nivel de los presidentes y autoridades federales de alto rango, la corrupción entre autoridades locales es más evidente.



"La corrupción dentro del gobierno estatal y municipal es endémica", dice a la AFP Mike Vigil, exagente de la DEA.

.@EPN Are you sorry that you sent him here? https://t.co/bHf1WanIqu