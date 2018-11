Diego Vazquez cumple cinco años como entrenador del Motagua entre éxitos y lecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Martín Vazquez (así, sin tilde, no sean necios) Castro. San Martín, Mendoza, Argentina, 1971. Y parte ineludible de la historia de Motagua.

El argentino cumple este 22 de noviembre, cinco años como entrenador del Motagua, club con el que ha ganado 3 títulos como técnico y 5 como jugador. Es decir, Vazquez es parte directa del 51% de los títulos que el Ciclón Azul ha ganado en su historia en la Liga Nacional.

Fue nombrado DT sin experiencia y contra todo pronóstico. De hecho, creo que se molestó aquel día de 2013, que en Twitter escribí que "Diego no tiene la experiencia necesaria para ser DT de Motagua, pero no me cabe la duda que en 5 años será el mejor entrenador de la historia del club".

Claro, la memoria es terca para quien quiere.

51% de los títulos que ganó Motagua en su historia, llevan la presencia de Diego

Y en la realidad, Vazquez es hoy por hoy, el mejor entrenador en la historia de Motagua (aunque con asignaturas pendientes), no se puede ocultar que más allá de cualquier título ganado o perdido, el argentino le devolvió la grandeza a uno de los clubes más ilustres de Centroamérica.

"Hoy Motagua dejó de ser un equipo grande", dijo el 8 de mayo de 2010, el entrenador Ramón Maradiaga, cuando por primera vez el club perdió una final ante Olimpia en 80 años. Y tenía razón, era de las pocas cosas que Motagua podía presumir en relación a su máximo rival.

Pero la historia cambió en el periplo de la Barbie, que tomó un equipo en zona de descenso tras varios intentos fallidos con entrenadores como Luis Chito Reyes, Reynaldo Clavasquín, Juan de Dios Castillo (QEPD) y Risto Vidakovic.

Hoy el club, sin modificar mucho el plantel debut de Vazquez, puede lucir con orgullo tres copas de Liga Nacional y otros cuatro trofeos de plata locales y un internacional. Pero ante todo, con un rendimiento estable, una plantilla corta de buen manejo y un fútbol vistozo sin mayores complicaciones. Muchos lo alabarán, otros lo criticarán, pero ha dado resultado.

Diego debutó como DT el domingo 12 de enero de 2014 (Clausura 2013-2014) en el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán, donde se retiró como jugador con la camiseta del Deportes Savio. Su equipo ganó 0-1 con gol de Reiniery Mayorquín, jugador que "rescató" del Lepaera FC de la Liga de Ascenso.

Primer equipo titular de Diego Vazquez como DT en Motagua.



De ese equipo sobreviven cinco años después en el equipo: Licona, Montes, Crisanto, Figueroa, Mayorquín, Rubilio y Omar Elvir.

Asignaturas pendientes

Es lindo hablar de las glorias. Pero también es importante seguirse retando. Dentro de esos está quedar eliminado dos veces en la primera ronda del torneo de Copa en Honduras.

Luego se pueden sumar ganar más finales, pero en contra peso es seguir llegando que tampoco es fácil. Motagua es el equipo que más veces se metió a finales en los últimos cinco años. Es decir la marca Motagua ha tenido un 70% de presencia en la definición del campeonato en los últimos diez torneos, pero hasta ahora, no se ha podido ante los "grandes" de la Liga.

Y la Liga Concacaf, final que se perdió ante Herediano, le dejó a Motagua un sabor amargo, pero también esperanzador pues lejos de perder el título en 7 minutos, demostró ser en la actualidad el mejor equipo de ese torneo.

La copa 16 de Liga, podría ser el bálsamo que ayude a sanar las últimas heridas de una de las aficiones más leales a su equipo. Una afición que tiene un amor que el club pareciera no merecer. Pero antes deberá pasar de semifinales (será la novena en diez torneos) ante Platense.

Diego eterno

Vazquez es el entrenador número 37 en dirigir a Motagua desde 1965 a la fecha. Y tras cinco años, es el entrenador que más tiempo permaneció sentado en el banquillo de Motagua ininterrumpidamente al sumar hasta hoy 1826 días, superando los 1764 días que estuvo Carlos el Zorro Padilla (QEPD).

Sin embargo, Padilla sigue siendo el DT con más tiempo en el banquillo de club, pues tras sus 1764 días seguidos, regresó tres torneos más entre 1981 y 1990 a dirigir el club.

Hablar de Diego en Motagua es hablar de Motagua mismo. Cinco años como DT del club y muchos miles de logros mayores que sus 36 antecesores le avalan.

Se podrán cuestionar sus métodos, sus contrataciones, la forma en la que administra su camerino. Se podrán especular tantas cosas más en el entorno, pero la realidad es que los resultados siguen blindando la continuidad de Diego en el Ciclón, pues ha hecho crecer la marca Motagua en todos los rincones de Honduras.