Calculadora Deportiva: ¿Qué tanto sabe de deportes Mauricio Kawas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mauricio Kawas, director y fundador de Todo Deportes Televisión, y uno de los periodistas deportivos más respetados en Honduras, conversó con nosotros para darnos a conocer qué tanto recuerda en sus 28 años de cobertura deportiva.



Fiel a su estilo, ameno, agradable, relajado y sobre todo muy equilibrado al momento de emitir un criterio sobre un evento deportivo, se mostró muy hospitalario cuando llegamos con nuestro productor a su estudio de televisión.



Antes de iniciar la ronda de preguntas, le consultamos, cuándo fue que inició en esto del periodismo deportivo: "Primera pregunta que fallo mira jaja, fue en 1990 cuando empecé como productor en Televicentro", dijo el comentarista mostrando una mirada de nostalgia y satisfacción de aquellos años.



Además, por si no sabían, Mauricio Kawas es Químico Farmacéutico de profesión a pesar de nunca haberla ejercido, sin embargo su vida siempre ha estado ligada al mundo del deporte: "La verdad es que siempre me gustó esto, terminé el estudio y empecé a trabajar, pero no de la profesión, el diploma está bien colgado y enmarcado en la pared".



Una vez sentado en su acostumbrada silla del programa para iniciar las preguntas, Kawas nos advirtió de una cosa: "Mirá, después de los cincuenta, la memoria ya no es la misma, así que vamos a ver como nos va jaja".



Así que sin más preámbulo, los invitamos a que no dejen de ver este vídeo y disfruten de nuestro segmento semanal: "Calculadora Deportiva".