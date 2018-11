Selección de Honduras cierra el 2018 dejando buenas sensaciones de cara a 2019

TEGUCIGALPA HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras cerró el año con derrota ante Chile la noche del martes, tras un desastroso arbitraje del peruano Michael Espinoza, que influyó en la goleada de 4 - 1 de los chilenos sobre Honduras.



Honduras finalizó el año con apenas cinco amistosos, con un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas. La selección catracha no contó con un técnico oficial durante todo el 2018, tras las destitución de Jorge Luis Pinto, el año pasado, debido a la pésima actuación en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.



La H, que jugó el viernes pasado contra Panamá, mostró una mejoría notable en su desempeño, con respecto a los partidos anteriores dónde no había logrado mayores cosas. Contra Panamá, se vio una selección versátil, explotando las bandas, con un mayor control de balón y generando muchas jugadas de peligro que no se pudieron concretar.

Honduras venció 1 - 0 a Panamá con una gran actuación de Anthony Choco Lozano y Michael Chirinos. Foto: EL HERALDO





En los primeros compromisos, Honduras se vio diezmada por sus rivales, pasando con muchos sobresaltos los partidos, lo que llevó a cosechar dos derrotas consecutivas en los dos primeros amistosos, ante Corea (2 - 0) el 28 de mayo y ante El Salvador (1 - 0) el 03 de junio.

Posteriormente, Honduras dejó pasar cinco meses donde no se pudo concretar ningún partido amistoso, provocando la disconformidad en la afición y la prensa local, debido a la inactividad de la selección y la no contratación de un técnico oficial que tomará el mando del combinado catracho en todo ese lapso.



Honduras lleva ya, más de un año sin un técnico oficial y ha pasado de interinato a interinato, bajo el mando de Carlos Tábora y Jorge Jiménez, quienes han sido los que se han turnado para dirigir los compromisos de la H en el año.



El 11 de octubre, Honduras volvió a la actividad futbolística en un emparejamiento ante los Emiratos Árabes Unidos, dónde apenas se pudo cosechar un empate (1 - 1). Este partido quedó marcado porque se jugó a puerta cerrada en España, lo que generó muchas críticas a la Fenafuth por no negociar bien los compromisos de la selección.



En un principio se había acordado dejar entrar afición al Estadio Lluís Companys en Barcelona, pero posteriormente las autoridades del estadio desacataron esa decisión. Por lo que el partido se jugó a puerta cerrada.

Jorge Jiménez dirigió los últimos dos amistosos de Honduras ante Panamá y Chile. Foto/AFP



Contra Panáma, el pasado viernes 16 de noviembre, Honduras mostró una mejoría notable, con muchos jugadores mostrando un buen nivel. Se rescata la participación de Anthony Choco Lozano, Rommel Quioto y Alberth Elis, quien recientemente fue nombrado Mejor Jugador Joven del Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos.



Otros jugadores que se rescatan son: Bryan Acosta, que mantiene el nivel que ha mostrado en el Tenerife de España; Alex López, que está haciendo bien las cosas en Costa Rica y Michael Chirinos que ha tenido una evolución sobresaliente con los Lobos BUAP de la Liga MX.



Además, la reincorporación de Jerry Bengston en su regreso a la selección, luego de estar marginado con Luis Pinto, quien nunca lo tomó en cuenta en las convocatorias. Bengston, ha mostrado su mejor nivel en su regreso a la Liga Nacional con Olimpia, lo que le valió para volver a ser convocado a la H.

Michael Chirinos es uno de los jugadores revelación y de los jugadores en los que más se tiene confianza en el nuevo proceso. Foto/AFP



Ante Chile, Honduras dejó de hacer muchas cosas que hizo ante Panamá, quizás porque el rival lo impidió. Sin embargo, no desentonó y dejó un buen sabor de boca que ilusiona de cara a los próximos compromisos de la selección.



Honduras le jugó de tú a tú a un Chile que viene en crecimiento luego de haber quedado fuera de Rusia 2018, y con la incorporación del extécnico catracho, Reinaldo Rueda, La Roja mostró mucho buen fútbol, que desnudó, de cierta forma, las falencias de Honduras.



A pesar del resultado, que se vio condicionado por el mal arbitraje del peruano Espinoza, Honduras deja buenas sensaciones en estos dos amistosos, en el cierre del año.



También se rescata la incorporación de muchos jóvenes, tales como: Allan Banegas, Bryan Róchez, Jhow Benavídez, Deiby Flores, Edrick Menjivar, y el mismo Michael Chirinos, que podrían conformar las próximas convocatorias de cara a la Copa Oro 2019 y la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

Honduras cayó derrotada en Temucho ante Chile (4 - 1), con un pésimo arbitraje del peruano Michael Espinoza. Foto/AFP



Quizás, lo único negativo sea que, se estuvo más de un año sin un técnico que pudiera llevar las riendas de Honduras, porque se ha desperdiciado mucho tiempo de trabajo y el proceso de crecimiento de la selección se ha dejado de hacer. Además de los pocos juegos amistosos que se pudieron conseguir en el transcurso de 2018.



Pero en balance, Honduras cierra el año de buena forma y deja buenas expectativas en su evolución futbolística de cara a lo que se vendrá en todo el transcurso de 2019.