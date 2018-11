Reinaldo Rueda habló sobre el arbitraje localista del partido entre Chile y Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de fútbol de Honduras jugó la noche del martes su último compromiso amistoso del mes de noviembre.



Tras las buenas sensaciones que dejó el triunfo ante Panamá en Tegucigalpa, la H sucumbió en la ciudad de Temuco, pero todo se debió al pésimo arbitraje del peruano Michael Espinoza, quien pitó tres penales dudosos a favor de Chile.



Reinaldo Rueda, seleccionador de La Roja, aseguró sentirse sorprendido ante tal hecho: "Era impensado que presentaran tres penales, fue un juego muy disputado", dijo el entrenador, sutilmente para no entrar en más polémica.



Además, no solamente fueron los penales que desataron la controversia, ya que Alberth Elis, en el primer tiempo, recibió una tremenda falta que era merecedora de tarjeta roja y el réferi no la marcó.



Como era de esperarse, Chile dominó el juego en un 61 por ciento contra 39 de Honduras y, a pesar de ello, los penales fueron determinantes para el abultado marcador a favor del equipo de Reinaldo Rueda.