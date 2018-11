Un cirujano pasa del quirófano a arbitrar un partido del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- ¡Del bisturí al banderín de linier! En primera plana esta semana tras llevar a cabo una operación de cambio de sexo de 17 horas, el cirujano español César Noval cambiará su bata por un camiseta negra el sábado para arbitrar un partido del Real Madrid.



Este médico de Valencia centró los titulares este miércoles en España tras haber realizado, en una misma operación, esa delicada cirugía plástica que permitió a "Rafa", una persona transexual de 29 años, tener atributos físicos masculinos.



"Es una cirugía pionera en la Comunidad Valenciana respecto a realizar un hombre 'trans' completo en una cirugía", explicó Noval el martes en una rueda de prensa, dos meses después de la operación.



En 17 horas en el quirófano, encadenó una operación de la cara, del pecho y una faloplastia (implantación de un pene funcional). "Es un resultado muy exitoso", dijo cuando, según la prensa, un proceso de reasignación de sexo dura habitualmente entre 2 y 10 años en España.



Cuando no está operando, César Noval pasa a menudo del hospital al campo de fútbol como árbitro asistente en primera división del colegiado principal Juan Martínez Munuera.



A su lado ya arbitró al Real Madrid en septiembre en el derbi contra el Atlético de Madrid (0-0).



"Me encanta y me apasiona, por eso sigo", explicó el linier en las páginas del rotativo valenciano Las Provincias.



"He tenido la oportunidad de estar como asistente en un Real Madrid-Atlético de Madrid y eso es un privilegio y una experiencia única", añadió.



Y volverá de nuevo a ondear su banderín este fin de semana en la 13ª jornada de la Liga en un partido entre el Eibar y el Real Madrid el sábado (2:00 AM, hora de Honduras), con la misma exigencia de seriedad y precisión.