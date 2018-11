Así fueron recibidos los jugadores de Honduras Sub-20 tras clasificar a Polonia 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Sub-20 de Honduras llegaron este día al país tras lograr su boleto al Mundial de 2019 y fueron recibidos con una ceremonia de parte de las autoridades de la Fenafuth.



Los futbolistas tras su arribo al aeropuerto Internacional Toncontín recibieron las palabras del presidente Jorge Salomón que no dudó en darles las gracias por su desempeño en el Premundial en los Estados Unidos.



"Primero quiero felicitar a Carlos Tábora porque se hizo un gran trabajo que lleva año y medio, se ha dado un paso importante que era clasificar al Mundial, era el objetivo puesto y que no es nada fácil", dijo Jorge Salomón.



Y agregó: "Felicito a los jugadores porque nunca dejaron de creer, lucharon y siempre dieron lo mejor ante cualquier adversidad que se les presentó, es un logro que van a tener siempre y que pocos jugadores pueden tenerlo en su carrera".



Los futbolistas que no estuvieron presentes son Wesly Decas que se marchó rumbo a Portugal para integrarse a su equipo el Nacional, además de Carlos Mejía, Darwin Diego, Óscar Reyes y Mikel Santos que se quedaron en los Estados Unidos con sus familiares para pasar algunos días de vacaciones.



"Para nosotros es una alegría inmensa poder compartir esto tan hermoso con todos ustedes, es un sueño que todos traemos desde pequeños y creo que cualquiera le gustaría estar en esta situación de nosotros de clasificar a un Mundial", indicó Cristian Cálix capitán de la Selección Sub-20 de Honduras.



En el acto llegaron algunos de los familiares a recibirlos con alegría y darle las gracias por lograr dejar en alto el nombre de Honduras.



ALGUNAS FRASES DE JUGADORES

Luis Palma

"Gracias a Dios que el objetivo se dio de lograr esa clasificación, pero ahora tenemos que trabajar cada día para poder ganarnos un puesto en esa convocatoria para ir al Mundial".

"Representa mucho esta clasificación porque un Mundial nos puede cambiar la vida y por eso tenemos que trabajar fuertemente para poder llegar lo más lejos en Polonia".



Jack Baptiste

"Fue mucho el sacrificio que hemos hecho para poder lograr está clasificación al Mundial y es por eso que le damos gracias a Dios por cumplir con el objetivo que nos trazamos".



"Nuestro objetivo en Polonia es llegar lo más lejos posible, sabemos que es algo difícil, pero tenemos un gran grupo para lograr lo que nos propongamos".



Selvin Guevara

"Me siento muy contento al igual que cada uno de mis compañeros porque nos tocó clasificar contra países fuertes como lo es Costa Rica y Estados Unidos, pero pudimos sacar esos resultados".



"Vamos a trabajar fuerte para poder jugar ese cuarto partido que no se ha podido lograr en la historia de Honduras en está categoría".