FOTO: Comparan a Buba López con Kylian Mbappé

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fotografía del portero de la Selección Nacional de Honduras, Luis Buba López, junto a la del francés Kylian Mbappé se viralizó en las redes sociales por el parecido que hay entre ambos.



Fue Televisa Deportes, en su cuenta de Twitter, quien publicó la foto donde se puede ver similitudes entre ambos jugadores de fútbol.



Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, donde muchos coincidían que si tienen muchos rasgos físicos, pero otros aseguraron que no tenían nada que ver.



"No se parecen nada...Solo en el color de piel"; "Mmm existe algo que se conoce como ”la percha" el hondureño no tiene ni pizca de eso, lamentable comparación", fueron algunos de los mensajes negativos.

¿Qué crees?