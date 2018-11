Jecca Craig, la mujer que casi termina la relación de Kate Middleton y el príncipe William

LONDRES, INGLATERRA.- La historia de amor entre el príncipe William y Kate Middleton sufrió altibajos por culpa de Jecca Craig, la exnovia del heredero al trono. En el 2003 William festejó su cumpleaños 21 y ahí estaba presente su examor. El medio rsvponline.mx afirma que la sombra de ella los persiguió por algunos meses.



El rotativo también expone que William y Kate tuvieron que darse un tiempo y fue hasta 2004 que retomaron su noviazgo.



¿Y cómo se conocen estos secretos? Todo fue revelado por la escritora Jessica Jayne en su libro “The Duchess of Cambridge: How Kate Became Future Queen”.



Al final todo se superó. Jecca estuvo presente en la boda real de William y Kate en el 2011, y en el 2016 el príncipe viajó a Kenia para el enlace matrimonial de su exnovia.



Jecca Craig actualmente está casada con el profesor Jonathan Baillie.

Vea: La razón por la que Kate Middleton no puede quitarse el abrigo en público