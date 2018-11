Colombianos también juegan su final de Libertadores entre Boca y River

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- No hay título en la historia moderna de River Plate y Boca Juniors que no haya tenido un colombiano como estandarte. Sin embargo, no hay un lugar privilegiado en el que se pueda compartir el sábado la final de la Copa Libertadores.



Si bien los técnicos Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto no dan pistas todavía de las formaciones, el enlace Juan Fernando Quintero pelea por un lugar en el mediocampo millonario y el volante Wilmar Barrios y la mediopunta. El duelo que define el título continental en el estadio Monumental.



En el partido de ida, jugado hace dos semanas, empataron 2-2 en La Bombonera.



"Me imagino siendo campeón, es un objetivo que tengo desde que llegué", dijo Barrios el lunes en una conferencia de prensa. "Pensando en lo que han hecho colombianos como (Óscar) Córdoba, Chicho (Mauricio Serna), (Jorge) Bermúdez, que tuvo la gloria en Boca y hoy son recordados como si fuera ayer".



Estos tres colombianos ascendieron a la categoría de ídolos de Boca con la conquista de los Libertadores en 2000 y 2001, además de la Copa Intercontinental al final de la final en el Real Madrid en 2000. También las ligas locales.



Bermúdez fue el capitán de aquel equipo ganador de Carlos Bianchi. El zaguero anotó el penal decisivo en la definición de los doce pasos antes de las victorias en la final de los Libertadores 2000, en la que Córdoba también contribuyó a la tarea de ayudarlos.



"Huevo, huevo (por garra), Chicho Chicho", era el cántico de la boca de la boca y el aguardiente. Mauricio Serna es uno de sus compañeros de balón al rival entre 1997 y 2001.



Serna, de 50 años, fue consultado días atrás qué consejo le daría a los jugadores para ganar el sábado: “En ese momento se me pasará muchas cosas por la cabeza, pero lo primero que dirija es que sean felices, que jueguen con responsabilidad y sí, rómpanle el c ... (trasero) a River ".



Al trío los antecedentes Carlos Fernando Navarro Montoya, apodado el 'Mono', arquero titular entre 1988 y 1996. Ganó cinco títulos, entre ellos la Supercopa 1989 y la liga de 1992, con la cual. .



Más adelante en el tiempo, jugaron Fabián Vargas y Luis Amaranto Perea, campeones de la Libertadores y del Intercontinental en 2003.



Barrios llegó a Boca hace dos años junto a su compatriota Sebastián Pérez. El primero se convirtió en un lugar como volante central en el equipo de Barros Schelotto y fue determinante para el bicampeonato local.



Pérez, en cambio, sufrió una grave lesión y nunca pudo afianzarse. Fue cedido a préstamo esta temporada.



A mitad del año, Boca sorprendió con la incorporación de Villa, procedente de Deportes Tolima. Aunque se trata de una apuesta en el futuro, la velocidad de la comunicación ha sorprendido a Barros Schelotto, el puesto de titular en los cuartos de final ante Cruzeiro, en semifinales ante Palmeiras y en el primer duelo contra Río.



"Me motiva, me entusiasma pensar que el sábado tengo 90 minutos para darlo todo con el equipo y conseguir esa hazaña de ganar la Copa", probablemente Barrios.



Río celebró como un triunfo el empate en la Bombonera, pero se lamentó por la amarilla que recibió el colombiano Rafael Santos Borré que lo que fuera fuera de la Revancha. Con él, Gallardo había encontrado el socio ideal para el atacante Lucas Pratto.



Como Ignacio Scocco, el otro delantero del plantel, no está en buenas condiciones físicas, la estratega evalúa jugar con el único puntaje y otro mediocampista, que podría ser el quintero colombiano.



Juanfer llegó a principios del año como el colombiano en vestir la casaca millonaria.



Entre sus antecesores, brillaron Juan Pablo Ángel entre 1998 y 2000. Campeón de liga, conformó una inolvidable delantera junto a Javier Saviola, Pablo Aimar y Ariel Ortega.



Por la misma época, el zaguero Mario Alberto Yepes se ha convertido en un estandarte de la defensa del equipo conducido por Ramón Díaz.



El hincha de River tiene un afecto especial por Radamel Falcao García por el hecho de haberlo formado en la cantera millonaria. El 'Tigre' debutó como profesional en 2005, ganó la liga local en 2008 y un año después inició su periplo en Europa.



El último colombiano que te había destacado fue Teófilo Gutiérrez, quien llegó en 2013 tras la salida de la Cruz Azul de México para jugar en el club cual se dice fanático. Fue determinante junto con su compatriota Carlos Carbonero en el título local de 2014, el primero ganado por los millonarios tras el doloroso descenso de categoría en 2011.



Teo también fue determinante en la conquista de la Copa Libertadores 2015.



Pero no hay un logro que se pueda comparar con ganar una final continental al clásico rival, un enfrentamiento que nunca haya tenido entre los dos gigantes del fútbol argentino.