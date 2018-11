Tempo manda un fuerte mensaje al rapero Tekashi 6ix9ine y lo llama "raperito de cartón"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El cantante puertorriqueño David Sánchez Badillo, mejor conocido como Tempo, envió un fuerte mensaje al rapero Tekashi 6ix9ine, luego que este último fuera arrestado en Nueva York el pasado domingo, acusado de seis cargos vinculados al crimen organizado y portación de armas de fuego.



“Yo no sé ni logro entender; qué ustedes ven aquí. Yo solo veo un estúpido. Quiero aclarar que no me estoy burlando, pues estaría usando la doble moral que usan muchos y se justifican. Porque contrario a él, yo entré a este negocio siendo un bandido, y lloraba todos los días, porque quería ser artista y salirme de ese maldito mundo que solo me llevó a perder literalmente mi vida, mi familia y mi libertad", comienza diciendo en su Instagram el cantante de trap que pasó 11 años en una cárcel acusado por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, además era sospechoso de asesinatos, secuestros y robos.



"Muchos tienen la oportunidad que muchos no tienen y la desperdician intentando complacer y agradar personas que al final del día tú no les importas. Piensen lo que quieran, critiquen... pues solo soy el reflejo de mis malas decisiones y estoy tratando de que tú raperito de cartón, entiendas de una vez y para siempre... que la calle no juega. Que aprovechen cada bendición y sáquenle el mayor provecho", aconsejó Tempo a Tekashi 6ix9ine, a quien el juez le negó el arresto domiciliario ya que cometió los delitos mientras estaba en libertad condicional.



Para finalizar, Tempo expresó " la vida es una, no quieres morir por la calle, no quieras por tus panas, ni por tu barrio. Mejor vive para tus hijos. Dios me los bendiga Att... La voz de la experiencia”.