Testigos de la Fiscalía afirman que alias “Susano” ultimó a Carlos Collier

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante el inicio del juicio oral y público en contra de cinco presuntos implicados en el crimen del universitario Carlos Collier se evacuaron los testimonios de cuatro de cinco testigos promovidos por el Ministerio Público.

Dos de los testigos implicaron directamente a Carlos “Susano” Alvarenga como principal sospechoso del asesinato del universitario.

El primer testigo identificado como Joseph Marti Hernández dijo que el 23 de noviembre tuvo una comunicación vía Instagram con Olga Ferrufino, una de las acusadas en el juicio.

De acuerdo al testimonio de Hernández, Olga Ferrufino le contó mediante mensajes su verdad. Aseveró que la muchacha le dijo que el día del crimen de Collier, ella iba en el vehículo adelante con James O’Connor y que con el pasar de los minutos escuchó un grito de “Susano” en el que le decía a Carlos Collier “busca quien te pi...”, y de pronto se escuchó una gran detonación.

Afirmó que le preguntó a Olga Ferrufino que a su juicio quien había matado a Carlos Collier, ella le dijo que “yo creo que fue Susano”.

Dijo que le preguntó que si había sido amenazada y ella manifestó que “James me dijo que no dijera nada”. Olga Ferrufino en su conversación con el testigo le contó que James O’Connor le dijo a “Susano” que “fuera a botar esa mierda”, en referencia a la pistola con que se le dio muerte al joven universitario, que hasta el día de hoy no ha aparecido.

“Ella me contó lo que ocurrió esa noche, me dijo que salieron a comprar bebida y cocaína, que ella iba de copiloto y manejaba James”.

“No contés a nadie, me pidió porque la que puede seguir soy yo”, afirmó el testigo que le había manifestado Ferrufino.

Durante el debate se evacuó el testimonio de Ian Alberto Almedarez, quien también es testigo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.

“El 11 de octubre de 2017 venía saliendo de mi trabajo, estaba metiendo la moto al garaje y en eso escucho que me están silbando y salgo, y miro que se acerca una persona y miro que es Carlos Alvarenga y me empezó a decir que ‘se mató Collier, se mató’, y me enseñó el arma, era plateada chiquita, le cabía en la mano y en eso volví a preguntarle y me decía ‘se mató, se mató’, no me decía nada más, como en shock”, dijo el testigo.

Aseguró que “Susano” sacó el arma de la parte de atrás de su cuerpo para mostrársela a él y a otra persona solamente conocida como Cristian.

Durante el debate se evacuó el testimonio del padre de la víctima identificado como Carlos Emilio Collier Alvarado, quien contó lo que ocurrió antes, durante y después de la muerte de su hijo.

En su deposición aseguró que Elías Chaín lo llevó a la zona donde había abandonado el cuerpo de su hijo.

Asimismo, se evacuó el testimonio de Sara Betsabé Anaya, quien manifestó que fue Carlos Alvarenga quien le dijo que Carlos Collier se había matado.

Carlos Collier Núñez fue asesinado el 11 de octubre de 2017 y por su muerte están acusados sus amigos James Alexander O’connor, Carlos Alfredo Alvarenga alias “Susano”, José Carlos Zamora, Elías Taufic Chaín y Olga Marina López.

Este martes el debate continuará a las 9:00 de la mañana con la evacuación de medios de pruebas periciales y documentales presentados por el Ministerio Público.