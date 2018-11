Defensa de "El Chapo" acusa a "Rey" Zambada de inventar "una telenovela" durante juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un testigo clave del gobierno de Estados Unidos que acusa al Chapo Guzmán de ser uno de los máximos jefes del cartel de Sinaloa se ha inventado "una telenovela", aseguró el lunes la defensa del acusado en su juicio en Nueva York.



"¿Usted sabe lo que es una telenovela? ¿Alguna vez ha escrito una?", preguntó con ironía al testigo Jesús "el Rey" Zambada, colaborador del gobierno, uno de los abogados del Chapo, William Purpura.



Extraditado a Estados Unidos hace casi dos años, el Chapo, de 61 años, es acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a este país durante 25 años, y puede pasar su vida tras las rejas si es hallado culpable. Se espera que su proceso dure más de cuatro meses.



El principal testigo de la fiscalía hasta el momento es el Rey Zambada, que manejaba las operaciones del cartel en Ciudad de México hasta su arresto en 2008 y es hermano del co-fundador del cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, que está prófugo y nunca pasó un día en prisión.



Ante el jurado, Purpura le acusó varias veces de mentir y le preguntó cómo es posible que recuerde con exactitud declaraciones que el Mayo o el Chapo hicieron hace 17 años, en 2001, cuando este último y el testigo se conocieron.



"¿Recuerda usted que comió en su cumpleaños hace 17 años?", preguntó Purpura al Rey. "No, señor", respondió el testigo, que siempre guardó la calma.



Purpura dijo al Rey que él debía figurar entre los máximos líderes del cartel, si vendía cientos de kilos de cocaína colombiana al Chapo como ha declarado.



Y tomando su foto de un organigrama de la jerarquía del cartel de Sinaloa confeccionado por el gobierno, la sacó de la segunda fila y la colocó al tope de todo, junto a las del Chapo y el Mayo.



¿Un asesino despiadado?

El Rey Zambada describió al menos siete asesinatos de narcos rivales o policías ordenados supuestamente por el Chapo, así como las guerras con los Zetas, los Carrillo Fuentes del cartel de Juárez y los Beltrán Leyva, que dejaron "cientos de muertos".



Uno de esos fue el de Rodolfo Carrillo Fuentes, un narcotraficante que según el testigo "trabajaba para los Zetas", y era hermano de los líderes del cartel de Juárez Amado y Vicente Carrillo Fuentes. Él y su esposa Giovanna Quevedo fueron baleados frente a un cine de Culiacán, en Sinaloa, en 2004. Sus dos hijos pequeños, a su lado, sobrevivieron.



Según Zambada, tras una reunión el Chapo quiso darle la mano a Rodolfo y éste "lo dejó ahí con la mano estirada".



"El Chapo estaba enojado" y dijo "que lo iba a matar" porque "no aguantaba más a Rodolfo", contó el Rey, según el relato de la reunión que le hizo su hermano el Mayo.



Los Carrillo Fuentes vengaron la muerte de Rodolfo matando a uno de los hermanos del Chapo, Arturo Guzmán.



El testigo, detenido en México en 2008 y extraditado después a Estados Unidos, también dijo que el Chapo ordenó el asesinato de Julio Beltrán, disidente del cartel de Sinaloa, y el de "Rafita", un policía judicial que era el jefe de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva.



Un pistolero que participó en la muerte de Julio Beltrán contó al Rey Zambada "que lo habían acribillado a balazos, que le habían cortado la cabeza y que le había quedado colgando por un pedacito", según dijo.



También contó de los planes frustrados del Chapo y Mayo para matar a un policía limpio, José Luis Vasconcelos, "un alto mando de la Procuraduría General de la República (...) que no colabora con nadie y no acepta dinero de la droga". Y del asesinato de un comandante de la SEIDO -la división de investigación de la delincuencia organizada en la PGR- llamado Nemesio que habría recibido millones de dólares de Arturo Beltrán Leyva para matar a los dos jefes del cartel de Sinaloa.



Pero Purpura hurgó en aparentes contradicciones del testigo.



Por ejemplo, el Rey culpa ahora al Chapo de los asesinatos de Julio Beltrán y Nemesio, pero hace unos años dijo a fiscales estadounidenses que éstos fueron ordenados por el Mayo, afirmó el abogado. También asegura que un embarque de 20 toneladas de cocaína incautado tras salir de Panamá pertenecía al Chapo, pero hace unos años dijo que era del Mayo y nunca mencionó al acusado.



El testigo también dijo que el Chapo traficaba cocaína desde Colombia en un avión de la línea venezolana Aeropostal, un DC8. En una oportunidad hacia fines de 2005, contó, el avión traía cinco toneladas y el Rey ayudó a que fueran "liberadas" en el aeropuerto de Ciudad de México.



La fiscalía mostró al jurado una foto de la pistola Super calibre .38 del Chapo, con mango incrustado con diamantes y sus iniciales, JGL. El acusado era generalmente protegido por 30 a 40 pistoleros que usaban rifles tipo AK-47 y hasta bazucas, según el Rey Zambada.